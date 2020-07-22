Все компьютерные томографы переведены на круглосуточный режим в Нур-Султане

Акимат Нур-Султан

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане для увеличения охвата и оперативного оказания пациентам медпомощи работу всех компьютерных томографов перевели на круглосуточный режим работы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Нур-Султана, в столице имеется семнадцать КТ-аппаратов и все они переведены на круглосуточный режим работы.

Акиматом столицы приобретено ещё два аппарата КТ. Ожидается, что они поступят в город до конца июля.

Кроме того, во всех 14 государственных и 2 частных поликлиниках города имеются рентген-аппараты, которые также позволяют выявить патологии в лёгких. Всего за июнь-июль проведено почти 20 тыс. исследований грудной клетки.

Отмечается, что компьютерная томография позволяет на ранней стадии выявить пневмонию и другие патологии в легких, к которым приводит Covid-19.

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