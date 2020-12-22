Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - За ночь с улиц Алматы вывезено 230 кубометров снега, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском акимате, 20 декабря, с 13.00, в городе Алматы снегопад, который с перерывом продолжался до 21.00. По состоянию на 6 часов утра 21 декабря городе выпало до 6 сантиметров снега, в горных районах 8-10 сантиметров.

В целях предупреждения гололедных явлений производятся посыпка противогололедными материалами дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок, а также сметание снега. Использовано 4100 тонн противогололедных материалов.

Ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов.

В ночной период организованы колонны спецтехники по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Организован вывоз снега из пешеходных зон и в горных районах. На 6 часов утра на снегоотвалы вывезено 230 кубометров снега.

В ночной период работали 320 дорожных рабочих и 522 единицы спецтехники, в том числе 207 пескоразбрасывателей.

С утра 21 декабря выход техники составляет 596 единиц, дорожных рабочих - 1610.

В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу "Казгидромета", температура воздуха сегодня днем -6, к вечеру понижение до -8, выпадение снега завершится в первой половине дня.

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