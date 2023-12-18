Замерзающие жители Актау требуют решить проблему с теплоснабжением
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Актау. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Замерзающие жители нескольких домов в 12-м микрорайоне Актау записали видеообращение к акиму Актау Улугбеку Тналиеву, главе Мангистауской области Нурлану Ногаеву и президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой решить проблему с теплоснабжением в городе.
Неделю назад после замены труб на месте порыва на магистральном трубопроводе наш акимат бодро отчитался, что все неисправности устранены, и на город дали тепло. Каждую ночь нам приходится пользоваться обогревателями, но так как участились случаи пожаров, мы сейчас находимся на перепутье. Включать их на полную мощность мы не можем, так как боимся возгорания. Получается, как такового тепла в квартирах у нас нет. Мы требуем, чтобы аким города Улугбек Тналиев, областной аким Нурлан Ногаев и ответственные за подачу тепла решили наше чрезвычайное положение", - цитирует lada.kz обращение жителей.
Люди просят создать комиссию. Провести ревизию на магистральных трубах, которые идут на верхние микрорайоны.
В МАЭКе официально заявили, что температура теплосети на город отпускается по прямой 96 °C, а ГКП "КЖСА" же, в свою очередь, отключили обратку, чтобы исключить порывы на основных магистралях. Значит, жизни людей поставили на кон только для того, чтобы не было аварий на старых изношенных трубопроводах, которые не ремонтировали. Хотя со стороны властей были многочисленные отчеты, что к зиме готовы. На практике оказалось, что и пальцем даже не притрагивались. Ситуация на грани фола. Впереди еще январь и февраль. Как мы будем выживать, неизвестно", - заявили они.
В свою очередь в городском отделе жилищной инспекции сообщили, что представители обслуживающих компаний провели сегодня беседу с жильцами домов №№ 31, 32, 34, 42 и 47. Чиновники рекомендовали им проверить тепловой узел домов, стояки и квартиры жильцов точечно.
После начала отопительного сезона по поручению акима города создана специальная рабочая группа. Она проводит работы по обследованию и регулировке тепловых узлов в жилых домах. До этого специальная рабочая группа, проверяющая отопление, обнаружила, что в трубопроводах в некоторых жилых домах происходит избыточное количество тепла (перегрев). Выдали замечание домам, которые поставили насос. В Актау содержанием общего имущества жилых домов занимаются 60 учреждений. Рабочая группа проводит проверку работы тепловых сетей в многоквартирных домах до окончания отопительного сезона", - сообщили в отделе жилищной инспекции.
Дополнено 17.12.2023, 16.45
Аким Актау Улугбек Тналиев проверил внутриквартирные системы теплоснабжения и тепловые узлы в подвалах жилых домов №№ 42, 47, 32, 34 в 12-м микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города.
Мы проводим регулировку на тепловых сетях города. Сейчас в 12-м микрорайоне посетили дома №№ 42, 47, 32. Мы увидели, что в квартирах есть тепло, а в некоторых недостаточности тепла. Здесь есть проблема с циркуляцией тепла в системе. Сейчас ведутся работы по регулированию теплоподачи. Кроме того, мы заметили, что во многих домах наши жильцы изменили внутриквартирную систему отопления. Например, некоторые жильцы вынесли батарею на балкон и отсутствуют перемычки", - заявил аким.
Кроме того, он отметил, что в случае порыва батареи внутри квартиры ответственность за него несет сам собственник.
Жители должны поддерживать связь с обслуживающей организацией, которая ответственна за содержание дома, а также в случае необходимости проводить совместную работу. Только тогда проблема будет полностью решена. Хочу донести, что вопрос тепла решается только при совместной работе. Я призываю всех жителей к спокойствию. Сейчас на многих объектах выявляются перегревы, рассматриваем данный вопрос и регулируем тепловое давление. В последнее дни проблема с отоплением возникла из-за аварии на магистральном трубопроводе. После устранения аварии необходимо провести регулировочные работы на сетях. Поэтому просим отнестись с пониманием", - добавил глава города.
Напомним, в прошлые выходные в 7 городах Казахстана: Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене произошли аварии в системах теплоснабжения. На фоне происшествий вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов собирается покинуть свой пост.