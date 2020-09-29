Заместителем акима Костанайской области назначена Бахыт Есимова

Костанай. 28 сентября. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Костанайской области на должность заместителя акима области назначена Бахыт Есимова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима Костанайской области, прежний заместитель акима области Марат Жундубаев покинул свой пост в связи с переходом на должность государственного инспектора администрации президента Республики Казахстан.

Бахыт Есимова родилась 29 января 1984 года в селе Майкайын Баянаульского района Павлодарской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Калифорнийский университет (США).

Ранее занимала должность государственного инспектора администрации президента Республики Казахстан.

Бахыт Есимова будет курировать вопросы внутренней политики, государственной языковой политики, межэтнической сферы, предоставления образовательных услуг в детских дошкольных, общеобразовательных учреждениях, в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования, культуры, религии, демографии, молодежной политики, приграничного сотрудничества по курируемым направлениям.

В ее обязанности также входит организация выполнения областных и республиканских программ, работы областных комиссий, советов по вопросам социальной сферы, профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

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