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Зацепившийся за вагон метро в Алматы блогер привлечен к ответственности

11.11.2020 29269
Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - Блогер, цеплявшийся за составы в метро и общественный транспорт, привлечен к ответственности, передает Kazakhstan Today.
 
Свои противоправные действия он снимал на камеру и выкладывал в Интернет, сообщает Polisia.kz
 

Минувшим вечером он был задержан и привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 560 КоАП РК (Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта). Кроме того, с гражданином Ч. была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь нарушений правопорядка", - сообщил начальник управления полиции на Метрополитене Тимур Осекбаев.

 
Молодой человек говорит, что таким образом хотел прославиться в Сети. 
 

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