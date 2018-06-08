Астана. 8 июня. Kazakhstan Today - Департамент охраны общественного здоровья Астаны предупредил жителей и гостей столицы об опасности купания в фонтанах, передает Kazakhstan Today.

"С наступлением жаркой погоды у многих горожан, особенно у детей, появится желание освежиться, многие делают это с помощью фонтанов, которые соблазняют своей прохладой. Фонтанные комплексы не предназначены для купания и развлечений в виде плескания, купание в них запрещено. Они являются элементами благоустройства и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида городу. В фонтанах установлена сложная система оборудования: система трубопроводов, насосов, включая подсветку, что может привести с получению электро- и механических травм. Кроме того, купание в фонтане может обернуться острой кишечной, респираторной инфекцией и так далее. Главная опасность -это энтеровирусные, ротавирусные инфекции, гепатит А", - сообщили в пресс-службе департамента.

Ведомство проводит постоянный мониторинг качества воды фонтанных комплексов, но подчеркивает, что взрослые и дети должны знать и соблюдать меры предосторожности, избегать подобных развлечений, не подвергать себя риску заражения и получения травм.

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