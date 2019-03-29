Жителей Карагандинской области обучают мерам противодействия экстремизму

Караганда. 28 марта. Kazakhstan Today - В Карагандинской области проводятся мероприятия по обучению жителей мерам противодействия экстремизму, передает Kazakhstan Today.

В Сарани управление по делам религий Карагандинской области провело ряд встреч, на которых жителям рассказали о проблеме религиозного экстремизма, а также способах противодействия этому явлению. Мероприятия посетили военнослужащие, работники швейно-трикотажной фабрики, студенты Саранского гуманитарно-технического колледжа имени Абая и Саранского технического колледжа. Также на встречах присутствовали шахтёры шахты "Кузембаева", жители поселка Актас и коллектив Карагандинской специальной школы-интерната №5 для детей с ограниченными возможностями в развитии.

Участникам встреч рассказали, что такое экстремизм, к чему ведет приверженность граждан к этому направлению, а также об угрозах, которые экстремисты представляют для светского общества. По словам экспертов, многие незаметно для себя вступают в ряды экстремистов, прочитав недостоверную информацию в социальных сетях. Именно поэтому размещенной в Интернете информации не всегда стоит доверять. Зачастую, ложную информацию намеренно распространяют в социальных сетях, пользующихся популярностью у молодежи. Таким образом лидеры экстремистских организаций ищут потенциальных ее членов, вербуют их и используют в своих целях, калеча их жизни.

Чтобы предотвратить вовлечение молодых людей в религиозные экстремистские организации, необходимо проводить мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и на разоблачение ложной информации, разъяснение причин и последствий общения с приверженцами радикальных религиозных взглядов. Именно такие мероприятия способны вовремя оградить молодых людей и уже состоявшихся граждан от опасных ошибок, которые могут разрушить не только жизнь отдельных семей, но и повлиять на обстановку в стране.

В качестве экспертов перед слушателями выступили член Совета матерей Ассамблеи народов Казахстана, член Содружества миротворцев, председатель Совета солдатских матерей Карагандинской области Мария Фатеева, настоятель Крестовоздвиженского храма Караганды протоиерей А. Угольков, теолог молодежного ресурсного центра Караганды М. Аскер, сотрудник Центра изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений Карагандинской области Г. Далабаева и инспектора-религиоведы Д. Задонцев и Б. Кузекбаев. Они рассказали о необходимости разграничения таких понятий как патриотизм и религия, об опасностях, которые таят в себе встречи и беседы с религиозными деятелями - приверженцами радикальных взглядов. Спикеры обратили внимание слушателей на необходимость и далее строить светское государство, в котором есть место всем традиционным религиям.

Советы по профилактике экстремизма особенно ценны для старшего поколения. Сотрудники трудовых коллективов, присутствовавшие на встречах, задавали много вопросов о том, как распознать интерес подростков к радикальным религиозным направлениям, как предотвратить их вовлечение в экстремистские организации. На все вопросы эксперты дали свои рекомендации, а также озвучили номер телефона, позвонив по которому, любой желающий сможет получить информацию по вопросам религий - 30-05-74.

Еще одна встреча по разъяснению государственной политики в сфере религии прошла пожарной части №7 ДЧС Карагандинской области. Сотрудникам ведомства, которые ежедневно рискуют жизнью при тушении пожаров, рассказали о рисках другого уровня - о вовлечении в деструктивные религиозные организации, члены которых считаются экстремистами.

Сотрудников пожарной части предупредили о вербовщиках, которые под, казалось бы, невинными предлогами, очень быстро и незаметно привлекают в ряды экстремистов вполне благополучных граждан. Эксперты рассказали, чем традиционные религии отличаются от нетрадиционных, указали на приемы, которыми пользуются вербовщики и действия, к которым они призывают. Особенно отмечено, что под воздействие радикалов часто попадает молодежь, в силу возраста и отсутствия жизненного опыта неспособная противостоять активной пропаганде религиозно-политических экстремистских организаций. Поэтому главная задача религиоведов и теологов на сегодняшний день - это разъяснение молодежи всех спорных вопросов в сфере религии и формирование у нее иммунитета к психологическому и информационному воздействию со стороны вербовщиков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства