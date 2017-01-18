Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - Жители Алматы не остались равнодушными к трагедии, произошедшей в Бишкеке, передает корреспондент агентства.

Инициативные алматинцы организовали сбор помощи для пострадавших в результате крушения самолета на жилые дома вблизи Бишкека.

"Дорогие друзья! В Бишкеке случилась трагедия! 23 дома разрушено, пострадали люди и дети. Мы решили объявить сбор гуманитарной помощи пострадавшим братьям! Нужны теплые вещи, консервы, крупы, макаронные изделия, памперсы, предметы личной гигиены, одеяла. Пункт приема находится по адресу: Проспект Аль-Фараби, угол улицы Достык, Самал-3, дом 1, ТРЦ "Ритц Палас", въезд со служебного входа. Также склад ПТО может принимать вещи и передавать в пункт приема: Шагабутдинова, 125-а, офис 42 (здание с арками "Реформа", вход со двора). Большая просьба привозить новые вещи или в хорошем состоянии, чтобы не нагружать наших ребят, кто будет сортировать", - написала жительница Алматы на своей странице в Фейсбуке .

Уточняется, что сбор будет проводиться до 19.00 сегодняшнего дня. Также указаны контакты людей, к которым можно обратиться по поводу передачи помощи: +77713003442 - Булат (инспектор безопасности "Ритц Паласа") и +77016112868 - Арман (ответственный ОО "Я Алматинец").

Напомним, грузовой "Боинг-747-400" разбился в 07.18 16 января при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Самолет направлялся по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, проинформировал заместитель директора Агентства гражданской авиации КР Бакыт Джунушалиев.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев объявил 17 января 2017 года днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета "Боинг-747", сообщается на официальном сайте президента КР.

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