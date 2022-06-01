Жители ветхих домов в Алматы требуют переселения в новостройку, однако соседи из элитной многоэтажки оказались против

Фото: кадр с видео
Жители шести ветхих трехэтажек в микрорайоне Самал-2 устроили во дворе очередное собрание. Жалуются, их постройки 60-х годов разваливаются от старости: осыпаются стены, текут трубы, пришла в негодность электрика. Люди требуют, чтобы их переселили в многоэтажку, которую должны возвести на месте дряхлых строений. Говорят, не могут добиться этого с начала века, сообщает телеканал КТК.
Каждый год то один приходит: "Будем сносить". Нет. Потом другой приходит. В год приходило по четыре-пять инвесторов, и все посмотрят вокруг это дело и уходят. Наконец-то акимат, не мы сами, акимат нам прислал представителя строительства, который согласился освоить этот участок. И тут начинается якобы там: "Мы с ними договорились, мы с ними какие-то дела ведем", - рассказал жилец ветхого дома Юсуп Шынды.
Поучаствовать в собрании пришли соседи из стоящих рядом высоток, которые категорически против того, чтобы вместо аварийных домов строили многоэтажку. По их словам, район и так перенаселен: во дворах транспортный коллапс, инженерные сети еле выдерживают нагрузку. Поэтому предлагают переселить жильцов из ветхих домов в какое-нибудь другое место. Разногласия переросли сначала в словесные баталии, а позже в драку. Закончилась перепалка лишь с приездом полиции.
Мы не хотим, чтобы здесь вплотную к нашим домам строили новые многоэтажки. Считаем, необходимо оставить вдоль проспекта Достык трехэтажные кирпичные дома. И отремонтировать их, а в центре двора сделать сквер. Здесь и так много высотных новостроек. Большинство из них пустые. Лучше бы жителям старых домов дали квартиры там", - высказалась жительница многоэтажки Акыл Отарбаева.
В акимате подтвердили, что ветхие дома во втором Самале давно должны были снести и построить там новые. Но реновация приостановилась, потому что у прежнего застройщика возникли финансовые трудности. Теперь строительством готова заняться другая компания, чиновники ведут с ней переговоры.
Мы предлагаем уже построить в рамках тех правил, которые у нас существуют: с обеспечением большого зеленого дворового пространства, плюс застройщик гарантирует построить подземный паркинг. То есть на все уступки застройщик идет навстречу. Но тут есть разные мнения. Мы никаких разрешений не давали, никаких действий не совершали, потому что, согласно Закону Республики Казахстан, статьи 13 Закона "Об архитектурной строительной деятельности", должны быть проведены общественные обсуждения", - сказал руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов.
Общественные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами пообещали провести в течение месяца.
Ранее депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Нур-Султане и Алматы.
Ранее депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
Землетрясение, которое случилось в нашем городе в начале XX века, может повториться. Кажется, что наше правительство и акимы забыли об этом", - сказал в ходе пресс-конференции общественный и политический деятель Олжас Сулейменов.