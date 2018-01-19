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Житель Астаны пытался продать свою почку за 6 млн тенге19.01.2018
Общество  13:05

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - В Астане осудили супружескую пару, которая пыталась за 6 млн тенге продать почку главы семьи, передает Kazakhstan Today.

"В районном суде №2 Сарыаркинского района Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении супругов Е., которые в 2017 году с целью продажи одной из почек супруга Е. за 6 млн тенге, разместили на сайтах в сети Интернет объявление о продаже, в затем совершили незаконную сделку по продаже почки, получив оплату в безналичной форме от лица, имитирующего покупателя органа живого лица", - сообщила пресс-служба суда города Астаны.

Приговором суда супруги признаны виновными по двум статьям УК РК, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.
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