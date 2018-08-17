Жительницу Уральска осудили за двойное гражданство

Уральск. 17 августа. Kazakhstan Today - Жительницу Уральска осудили на 5 лет условно за двойное гражданство, передает Kazakhstan Today.





"В апреле этого года была выявлена гражданка РФ, которая имела двойное гражданство. Она получала пенсию и в России, и в Казахстане, после чего был собран материал и направлен в следственный отдел УВД Уральска. Далее по данному факту было возбуждено уголовное дело, судом женщина была приговорена к пяти годам лишения свободы условно, также она полностью возместила ущерб государству", - сообщил начальник отдела миграционной службы УВД Уральска Канат Муканов.

Всего с начала года в Уральске было выявлено 597 фактов, когда люди имели по два документа, удостоверяющего личность. Случаи, когда граждане республики приобретают иностранное гражданство, не утратив его в своей стране, нередки. Делают это люди с целью наживы. Имея два паспорта на руках, они могут получать пенсию, пособия или другие выплаты в обеих странах, сообщает портал "Мой ГОРОД".

"На сегодняшний день за 2018 год было зарегистрировано 597 фактов утраты гражданства РК. За нарушения, выявленные при оформлении двойного гражданства, было привлечено 20 граждан. Из них к административной ответственности за несвоевременную сдачу документов после получения иностранного гражданства было привлечено 12 граждан", - рассказал начальник отдела миграционной службы УВД города Уральска Канат Муканов.

В прошлом году таких случаев было практически наполовину меньше. Все выявленные факты двойного гражданства были рассмотрены в суде, решение уже вынесено. Так, девяти нарушителям придется выплатить штраф в размере двухсот МРП, еще трое были выдворены за пределы РК. Кроме этого, граждан также привлекают к уголовной ответственности.

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