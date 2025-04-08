07.04.2025, 19:47 26656
Жительнице Шымкента грозит штраф почти 12 млн тенге за букет тюльпанов
Фото: кадр видео
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Шымкент. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полицейские установили жительницу Шымкента, сорвавшую тюльпаны, занесенные в Красную книгу, на поле в сельском округе Уялыжар Ордабасинского района, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Возбуждено уголовное дело по статье 339, часть 1, УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений". Санкции статьи предусматривают: штраф в размере до 3000 МРП (11 796 000 тенге); исправительные работы в том же размере; общественные работы сроком до 800 часов; ограничение свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
Проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств, по результатам которого будет принято законное решение. Полиция проводит рейды и мониторинг социальных сетей для выявления нарушений природоохранного законодательства. Также на поле установлены предупредительные таблички и ведутся разъяснительные работы", - добавили в ДП.
Полицейские напоминают, что за сбор краснокнижных растений предусмотрена ответственность.
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07.04.2025, 14:57 39351
Об угрозе схода лавин в горах предупредили в ДЧС Алматинской области
Туристов и отдыхающих просят не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин
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Конаев. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупредили о лавинной опасности в горах региона.
По данным ведомства, угроза схода лавин продлится с 7 по 13 апреля.
ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - обратились спасатели к гражданам.
Отмечается, что на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега, пояснили специалисты.
07.04.2025, 12:30 45376
Почти миллион казахстанцев проживают в семьях с доходами ниже стоимости потребительской корзины
Домохозяйства с доходами ниже стоимости продовольственной корзины были зафиксированы лишь в шести регионах страны
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти миллион граждан Республики Казахстан проживают в семьях с доходами ниже стоимости потребительской корзины, передает корреспондент агентства.
Из 167 тысяч домохозяйств в четвертом квартале 2024-го 4,2 тысячи имели доходы даже ниже стоимости продовольственной корзины - на заметные 25,5% меньше, впрочем, чем годом ранее. В таких домохозяйствах проживали 28,3 тысячи человек - на 16,9% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2023 года", - сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, домохозяйства с доходами ниже стоимости продовольственной корзины были зафиксированы лишь в 6 из 20 регионов РК.
В Шымкенте насчитывалось 1,5 тысячи таких домохозяйств, в Восточно-Казахстанской области - 821, в Туркестанской - 765, в Алматинской - 609, в Жамбылской - 473, в Улытауской - 54 домохозяйства. Что касается численности проживающего в таких домохозяйствах населения, в Шымкенте она составила 9,7 тысячи человек, в Туркестанской и Алматинской областях - по 6,1 тысячи человек, в Восточно-Казахстанской - 3,2 тысячи человек, в Жамбылской - 2,8 тысячи человек, в Улытауской - 380 человек", - заявили они.
Сообщается, что в разрезе размеров домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины 27,5 тысячи граждан проживали в семьях, состоящих из пяти и более человек, а еще 853 казахстанца - в домохозяйствах из двух человек.
Доля населения, проживающего в домохозяйствах, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 4,8%, а в домохозяйствах, имеющих доходы ниже продовольственной корзины - 0,1%. Наибольшие доли населения с доходами ниже прожиточного минимума были зафиксированы в Туркестанской, Мангистауской и Абайской областях, наименьшие - в Астане, а также в Карагандинской и Атырауской областях. При этом самая большая доля наиболее бедных казахстанцев, проживающих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, наблюдалась в Шымкенте: 0,8%", - добавили аналитики.
Напомним, бедность - самая частая причина суицидальных настроений в Казахстане.
07.04.2025, 12:10 46586
Жители Актюбинской области переплачивали за справки в медучреждениях
Фото: Depositphotos
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Актобе. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области жители переплачивали за справки и услуги в медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В Уилском районе установлено завышение стоимости платных медицинских услуг. Цена справок формы №073/е и №075/е составляла 7705 тенге, а справки формы №076/е - 9405 тенге. Выявлено необоснованное включение дополнительных медицинских услуг, таких как осмотр хирурга, невропатолога и анализ крови на реакцию Вассермана", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что больница не оснащена необходимым диагностическим оборудованием, что вынуждает пациентов обращаться в медучреждения областного центра.
По акту прокурорского надзора стоимость справок снижена: №073/е - до 6000 тенге, №075/е - до 5000 тенге, №076/е - до 9000 тенге. Также в областное управление здравоохранения направлено заявка на закупку недостающего оборудования", - добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
07.04.2025, 11:34 49816
Когда завершится отопительный сезон в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Когда завершится отопительный сезон в городе Алматы, рассказали в пресс-службе акимата мегаполиса.
Отключение отопления начнется поэтапно с 10 апреля в следующем порядке: сначала административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома и социальные объекты", - заявили в пресс-службе.
По данным акимата, в 2025 году запланированы масштабные задачи по реконструкции тепловых сетей протяженностью 39 километров.
На сегодня износ тепловых сетей составляет 56,1%, за счет принимаемых мер данный показатель планируется довести до 54,9%. Отметим, что в 2024 году в городе модернизировано 20 километров сетей теплоснабжения, проведены ремонтные работы на 85 котельных, что значительно повысило эффективность отопления и позволило завершить отопительный сезон без отключений", - добавили в ведомстве.
Напомним, в декабре без отопления осталась часть жителей центра Алматы.
07.04.2025, 08:40 56801
Дожди ожидаются на большей территории Казахстана
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозой, сообщает Казгидромет.
Лишь восточные регионы будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Сильный дождь прогнозируется ночью на юге, западе, северо-западе, днем в центре страны", - отметили синоптики.
По РК ожидаются туман, усиление ветра, на юге - шквал, днем на западе, юге - град.
В Астане: переменная облачность, дождь, +17, +19 °C.
В Алматы: переменная облачность, дождь, гроза, +21, +23 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +25, +27 °C.
06.04.2025, 09:21 105331
Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в пресс-службе Казгидромета.
По данным синоптиков, на западе, в горных районах юга страны ожидается сильный дождь, на востоке, в горных районах юго-востока страны - осадки (дождь, снег). Лишь в центре республики преимущественно без осадков.
На большей территории РК ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на юго-западе ожидается град, на востоке ночью ожидается гололед, на севере, востоке, юго-востоке, в центре - туман.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +15, +17 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +20, +22 °C.
В Шымкенте: дождь, гроза, +19, +21 °C.
05.04.2025, 15:09 150136
"Ракета Победы" с пилотируемым "Союзом МС-27" готова к старту на Байконуре
Фото: Роскосмос
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Байконур. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На космодроме Байконур ракету-носитель с кораблем "Союз-МС 27" вывезли из монтажно-испытательного комплекса и установили на стартовом столе, сообщили в Роскосмосе.
Ракета установлена в вертикальное положение, специалисты предприятий Роскосмоса готовят ее к пуску.
Старт планируется 8 апреля в 08.47.15 по московскому времени (10.47 по времени Астаны. - Прим. ред).
В экипаж "Союза МС-27" входят участники 73-й длительной экспедиции на МКС - космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким.
05.04.2025, 11:16 143586
Новые правила для водителей мопедов вступили в силу в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С сегодняшнего дня мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам, и эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда на них без водительских прав теперь запрещена.
С 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения. Теперь за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей.
В частности, водителей мопедов будут наказывать за:
- вождение в нетрезвом виде;
- управление без прав или после лишения;
- превышение скорости;
- опасные маневры и выезд на встречную полосу;
- проезд на красный свет;
- непредоставление преимущества пешеходам;
- нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
- установка незаконных световых и звуковых сигналов;
- создание аварийных ситуаций.
Как пояснили в полиции, все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится.
Напомним, закон, предусматривающий установку на мопеды государственных регистрационных номерных знаков был подписан 3 октября 2024 года. Однако привлекать к ответственности за нарушения водителей мопедов стали только в апреле, чтобы дать гражданам время выучиться на права, получить водительское удостоверение и получить госномера.
С 1 января 2025 года граждане могли регистрировать мопеды в спецЦонах.
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