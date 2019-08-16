Жителям трех микрорайонов в Алматы отключили воду

Алматы. 15 августа. Kazakhstan Today - Жителям микрорайонов Карагайлы, Таусамалы, Курамыс отключили воду, передает Kazakhstan Today.



Река Карагалы является основным источником питьевого водоснабжения.



"В связи с паводком и высоким уровнем концентрации мутности в исходной воде из реки Карагалы водозабор остановлен. Вода в реке в настоящий момент имеет высокое содержание глинистой взвеси", - сообщили в акимате Наурызбайского района.



В акимате отметили, что для обеспечения жителей водой организован подвоз питьевой воды. Задействованы 27 водовозов коммунальных служб.



Определены места расположения водовозов:



1. Микрорайон Карагайлы, улица Татимова



2. Микрорайон Курамыс, улица Сейдимбека



3. Микрорайон Карагайлы, улица Желтоксан



4. Микрорайон Карагайлы, улица Тажиева



5. Микрорайон Карагайлы, улица Надырова



6. Микрорайон Карагайлы, улица Мечеть



7. Микрорайон Карагайлы, улица Карибай акына



8. Микрорайон Тау Самалы, улица Рыскулова



9. Микрорайон Тау Самалы, улица Дрозда



10. Микрорайон Карагайлы, улица Алатау



11. Микрорайон Курамыс



12. Микрорайон Курамыс



13. Микрорайон Карагайлы, улица Х. Бокеева



14. Микрорайон Карагайлы улица Бегайыл



15. Микрорайон Карагайлы, улица Руханият



16. Микрорайон Карагайлы, улица Арал



17. Микрорайон Тау Самалы, улица Сагдиева



18. Микрорайон Карагайлы, улица Ушурбакиева.



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"Централизованное водоснабжение будет возобновлено после стабилизации уровня мутности исходной воды в реке Карагайлы", - отметили в акимате.

Напомним, 14 августа 2019 года произошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе Алматы. По данным городского ДЧС, в связи с устойчивым температурным фоном за последние два месяца сегодня, в 06.20, произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам. Незамедлительно было проведено оповещение населения, проживающего в ущелье Каргалы через сирено-речевые устройства.

По данным ДЧС, прошедший сегодня ночью дождь не вызвал повышения уровня в реке Каргалинке. Ситуация стабильная.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства