ЖК на 325 квартир вместо медцентра: в акимате Нур-Султана ответили на опасения горожан

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В акимате столицы ответили на вопросы горожан касательно информации о строительстве многоквартирного жилого комплекса на 325 квартир по проспекту Кабанбай батыра между улицами Керей, Жәнібек хандар и Орынбор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данная информация не соответствует действительности и вводит людей в заблуждение, заявили в пресс-службе столичного акимата.
На земельном участке по проспекту Кабанбай батыра между улицами Керей, Жәнібек хандар и Орынбор, как и ранее говорилось на встречах с горожанами, будет построен медицинский центр. Ранее, ТОО "Астана-Мед" было выдано разрешение для проведения обследования, изыскательских работ и проектирования объекта "Медицинский центр".
В 2021 году ТОО "Астана-Мед" были начаты строительно-монтажные работы на вышеуказанном участке без разрешительных документов. Управлением контроля и качества городской среды Нур-Султана были приняты меры в отношении застройщика, строительство было приостановлено.
Отметим, что соответствии с действующим проектом детальной планировки (ПДП) на вышеуказанном земельном участке предусмотрено размещение только медицинского центра", - сообщили в акимате.
Еще раз хочу отметить, что для жителей близлежащих ЖК нет никаких поводов для беспокойства. Никогда не шло речи о строительстве на вышеуказанном участке многоквартирного жилого комплекса. Там будет медицинский центр. Проект детальной планировки, где говорится о строительстве медцентра, не менялся, и меняться не будет", - сказал руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы Нурлан Уранхаев.
Точечная застройка давно стала больной темой. Города застраиваются хаотично, зачастую без учета мнения общественности, заявил 27 января министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола в СЦК. Для решения этой проблемы МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал "Берекелi бастама", где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан, сообщил глава ведомства.
Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 23 декабря 2021 года в ходе брифинга заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
15 января стало известно, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в рамках поручений главы государства подготовило ряд мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию.