АЛМАТЫ. 26 ОКТЯБРЯ - Зоозащитники подозревают, что бойцовых собак тренируют на бездомных псах в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Зоозащитники требуют немедленно закрыть незаконный частный приют для кошек и собак в Алматинской области. Активисты уверены, что всех его обитателей, а там почти 100 четвероногих, якобы отправляют на притравку для тренировок бойцовских псов. Одной из клиенток недавно вернули истерзанный труп ее питомца. Девушка не исключает, что дворняга стала жертвой таких экспериментов. В полиции уже начато расследование, сообщает телеканал КТК

София Салихова два месяца назад отдала в платный приют двух бездомных собак, которых забрали из отлова. Девушка ежемесячно платила за каждое животное по 20 тысяч тенге, а недавно узнала, что одного из ее питомцев загрызли насмерть.

Труп на видео уже был распухший. Владелица сказала, что она утром пришла в приют и увидела труп. Я буквально через день приехала сюда, чтобы осмотреть место происшествия, забрать трупи и отвезти на экспертизу. Результаты экспертизы говорят, что собаку зверски загрызли два огромных пса. Это были как минимум алабаи. Ее драли в разные стороны и душили. Она умерла от механической асфиксии", - сообщила София Салихова.

Объяснить, что на самом деле произошло, владелица приюта не смогла. Девушка уверена, что здесь регулярно издеваются над бездомными кошками и собаками. Зоозащитница не исключает, что за высоким забором создали настоящую притравочную станцию.

С подобным столкнулись еще несколько алматинских волонтеров. Их собак также жестоко загрызли, а позже бросили прямо на территории приюта. На такую находку однажды наткнулась Евгения Шиповская. Она заявляет, что собак здесь не лечат, а еще больше калечат.

Животные болели, она (владелица) их сама не лечила. То есть мы сами возили их в клиники, сами их лечили, она ничего не делала вообще. Вот как есть так есть! Умер так умер! Я не знаю, что ею движет, там любви нет абсолютно", - говорит Евгения Шиповская.

Как бороться с незаконными частными приютами, не знают и чиновники. Они говорят, что еженедельно волонтеры забирают из отлова чипированных кошек и собак, а потом отдают их на передержку. Именно такие питомники власти считают настоящими рассадниками инфекционных болезней. И настаивают на их закрытии.

В этих приютах были факты захоронения трупов, что является грубейшим нарушением ветеринарно-санитарных требований. Это потенциальный очаг распространения инфекционных заболеваний и особо опасных болезней. В результате мониторинга нашей группой были выявлены 24 собаки, которые нами были выданы новым владельцам", - говорит руководитель городской ветеринарной службы Алматы Адис Сейдакматов.

Тем временем активисты обратились в полицию и областную прокуратуру. Они намерены закрыть незаконный частный приют и наказать его владелицу.