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Брейк-данс включен в программу летней олимпиады

08.12.2020 10045
Брейк-данс включен в программу летней олимпиады
AP Фото/Mikhail Metzel
Нур-Султан. 8 декабря. Kazakhstan Today - Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс, передает Kazakhstan Today.
 
Соответствующее решение принял исполком МОК на заседании в понедельник, пишет Interfax.ru.
 
Также было принято решение сократить общую квоту спортсменов до 10,5 тысячи человек.
 
Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике. Решение было принято из-за "серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта".
 

Пребывание тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК", - отмечается в сообщении.

 
Кроме того, была сокращена квота боксеров, так как признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено.
 

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