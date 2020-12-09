Брейк-данс включен в программу летней олимпиады

AP Фото/Mikhail Metzel
Соответствующее решение принял исполком МОК на заседании в понедельник, пишет Interfax.ru.
Также было принято решение сократить общую квоту спортсменов до 10,5 тысячи человек.
Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике. Решение было принято из-за "серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта".
Пребывание тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр в Париже 2024 года продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК", - отмечается в сообщении.
Кроме того, была сокращена квота боксеров, так как признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено.
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