94 спортсмена представят Казахстан на Универсиаде-2019 в Неаполе

Всего на Универсиаде выступят 170 стран. Казахстан будет представлен 94 спортсменами, сообщает Olympic.kz.
"Самую большую делегацию отправит команда по фехтованию. На турнире за медали будут бороться 18 спортсменов. Легкоатлеты отправятся в Неаполь в количестве 16 человек, а на даянг выйдут 15 таэквондистов. Также свои силы будут пробовать представители стрельбы из лука (восемь человек), стендовой и пулевой (в общем - 10). Команду по спортивной и художественной гимнастике составят шесть спортсменов. В споре за награды примут участие четыре теннисиста, 10 дзюдоистов и семь пловцов", - уточнили в Национальном олимпийском комитете.
Напомним, на зимней Универсиаде-2019 команда Казахстана по хоккею заняла четвертое место, а казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завоевала серебро Универсиады-2019.
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