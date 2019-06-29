94 спортсмена представят Казахстан на Универсиаде-2019 в Неаполе

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - С 3 по 14 июля в итальянском Неаполе пройдет летняя Универсиада-2019, передает Kazakhstan Today.

Всего на Универсиаде выступят 170 стран. Казахстан будет представлен 94 спортсменами, сообщает Olympic.kz

"Самую большую делегацию отправит команда по фехтованию. На турнире за медали будут бороться 18 спортсменов. Легкоатлеты отправятся в Неаполь в количестве 16 человек, а на даянг выйдут 15 таэквондистов. Также свои силы будут пробовать представители стрельбы из лука (восемь человек), стендовой и пулевой (в общем - 10). Команду по спортивной и художественной гимнастике составят шесть спортсменов. В споре за награды примут участие четыре теннисиста, 10 дзюдоистов и семь пловцов", - уточнили в Национальном олимпийском комитете.





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