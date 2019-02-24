Казахстанская могулистка выиграла золото чемпионата мира

Астана. 9 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанская могулистка Галышева выиграла золотую медаль на чемпионате мира 2019 года по фристайлу и сноуборду в американском Дир-Вэлли, передает Kazakhstan Today.

От Казахстана в финалы пробилась бронзовая призерка Олимпиады-2018 Юлия Галышева. Другая наша соотечественница Аяулым Амренова не смогла преодолеть квалификацию, сообщает Sports.kz .

По итогам первого финала Галышева стала четвертой с показателем 74,48 балла. Лучший результат показала австралийка Энтони Джакара (79,58), на втором месте расположилась представительница Франции Перрин Лаффон (78,31), а на замкнула тройку сильнейших американка Джелин Кауф (76,71).

В решающем финале к вышеуказанным спортсменкам присоединились россиянка Анастасия Смирнова и канадская фристайлистка Жюстин Дюфур-Лапуант. Итоговые места распределились следующим образом: золото выиграла Галышева (79,14), серебро досталось Джакаре (78,99), а бронзовую награду завоевала Лаффон (78,70). Эта победа на чемпионате мира стала для Юлии первой в карьере.

У мужчин в финальную часть прошел Павел Колмаков, однако казахстанцу не удалось пробиться в медальный финал - с результатом 47,57 он "отсеялся" в первом финальном старте, став 16-м.

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