Элизабет Турсынбаева завоевала серебро ЧМ, выполнив четверной сальхов (ВИДЕО)

Сайтама. 22 марта. Kazakhstan Today - Казахстанка Элизабет Турсынбаева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония), передает Kazakhstan Today.

Спортсменка исторически откатала короткую программу. Она впервые в карьере добилась третьего промежуточного места, пропустив вперед только японку Каори Сакамото и россиянку Алину Загитову. Ее "малая" бронза стала для Казахстана исторической. Прежде таких высот никто из наших фигуристок не добивался", - сообщает Национальный олимпийский комитет.

По информации НОК, в произвольной программе Турсынбаевой удалось без падения выполнить четверной сальхов, что также стало историческим моментом, но только в разрезе мирового фигурного катания. Никто ранее в мире его не выполнял. Судьи оценили ее выступление в 148.80 балла. Это принесло ей итоговую серебряную медаль. В сумме она набрала 224.76 балла.

Она также вошла в историю как первая казахстанка, сумевшая подняться на подиум чемпионата мира.

Также сообщается, что победу праздновала Алина Загитова из России - 237.50. Бронзовую медаль завоевала Евгения Медведева (Россия) - 223.80.

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