Аким Акмолинской области рассказал о развитии спорта в регионе

Кокшетау. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на отчетной встрече с населением аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проинформировал о том, как в области решаются вопросы развития массового спорта, передает Kazakhstan Today.

Особый акцент в регионе направлен на расширение инфраструктуры отрасли. В области действуют свыше двух тысяч спортивных сооружений, 70% из них - на селе, работают секции по различным видам спорта. Современные физкультурно-оздоровительные комплексы функционируют в семи районах, один из них открылся в прошлом году в селе Астраханка. Ввод еще трех планируется в этом году в городах Ерейментау, Степняк и поселке Аршалы, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Подготовлены проекты по строительству ФОК в Есильском и Целиноградском районах, которые будем заявлять на финансирование из республиканского бюджета. Нами поставлена задача - до 2023 года обеспечить все наши районы физкультурно-оздоровительными комплексами", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Наряду с массовым спортом в области развивается и профессиональный спорт.

Руководитель региона отметил, что 2019 год был богат на достижения у спортсменов Акмолинской области. На республиканских и международных чемпионатах они завоевали больше 1000 медалей различного достоинства, в том числе 326 золотых наград. Спортивную копилку области медалями пополняют боксеры, тяжелоатлеты, борцы, лыжники и представители других видов спорта. Большинство из них защищают честь страны в составе национальных сборных. В республиканские команды входят 406 акмолинских атлетов.

Впервые в истории областного спорта появились призеры чемпионата Азии в стрельбе из лука - Айжан Семетай и в фехтовании - Александр Савин. На Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске (Россия) в эстафете по лыжным гонкам второе место заняли два акмолинских спортсмена Никита Гридин и Олжас Климин.

Продолжают радовать своих болельщиков и хоккеисты. Клуб "Арлан" стал победителем Континентального Кубка прошедшего сезона и бронзовым призером Чемпионата Казахстана.

К слову, в регионе массовыми видами спорта занимаются свыше 200 тысяч человек, или 29% от всей численности населения. В 2020 году этот показатель местные власти обещают довести до 30%.

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