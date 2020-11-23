Драка на тренировке "Барыса" закончилась переломом челюсти канадского защитника

Нур-Султан. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане перед отъездом в Уфу на тренировке "Барыса" произошла драка между защитниками Джесси Блэкером и Никитой Клещенко, передает Kazakhstan Today.

По сообщению Telegram-канала "Арена Бреда" у канадского игрока обороны в результате нокаутирующего удара сломана челюсть. Оба игрока не поехали на выезд: игрок первой пары обороны Блэкер - из-за травмы, Клещенко - по дисциплинарной причине.

По данным "СЭ" , в "Барысе" команда поделена на две группировки - североамериканцев и русскоговорящих казахстанцев.

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29-летний Блэкер выступает за "Барыс" с сезона-2018/2019. До этого он провел год в составе "Куньлуня". Также Блэкер выступает за сборную Казахстана.

23-летний Клещенко в прошлом сезоне дебютировал за "Барыс" и в КХЛ. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 9 матчей и не отметился набранными очками.





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