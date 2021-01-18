Казахстанские боксеры завоевали пять золотых медалей

Белград. 17 января. Kazakhstan Today - В Сербии завершился X Международный турнир "Кубок наций", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Казахстанская федерация бокса, женская национальная сборная завоевала 8 медалей. "Золото" в копилку сборной принесли: Арайлым Марат (48 килограммов), Дина Жоламан (54 килограмма), Владислава Кухта (57 килограммов), Римма Волосенко (60 килограммов), Ляззат Кунгейбаева (+81 килограмм).

Серебро" турнира завоевала Гульсая Ержан. "Бронза" досталась Валентине Хальзовой и Марине Вольновой.

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