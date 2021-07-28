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Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио

27.07.2021 7426
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио
Фото: dw.com
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио выступят в семи видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Olympic.kz представляет анонс дня с расписанием событий и выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020:
 
Дзюдо. Дидар Хамза (до 81 килограмма). Начало: 08.00 (здесь и ниже по времени Нур-Султана).
 
Теннис. Мужчины и женщины. Елена Рыбакина, Михаил Кукушкин. Начало: 08.00 
 
Таеквондо. Мужчины и женщины. Жансель Дениз (свыше 67 килограммов), Руслан Жапаров (свыше 80 килограммов). Начало: Женщины - 08.00. Мужчины: 09.45
 
Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования. Денис Ганькин. Начало: 09.00
 
Водное поло, групповой раунд мужских соревнований. Казахстан - Сербия. Начало: 11.00 
 
Бокс, до 69 и 91 килограмма, мужчины. Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма). Начало: 14.15 (Жусупов), 15.51 (Левит)
 
Плавание, 200 метров брассом. Мужчины, Квалификация. Дмитрий Баландин. Начало: 16.58 

Напомним, в активе Казахстана три "бронзы". Вчера третью бронзовую медаль завоевала тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло.
 

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