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Седьмой день Олимпиады: результаты выступлений сборной РК

29.07.2021 7885
Седьмой день Олимпиады: результаты выступлений сборной РК
Фото НОК
ТОКИО. 29 ИЮЛЯ - Казахстанские спортсмены выступили в пяти видах спорта на XXXII Олимпийских играх в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
29 июля из Алматы в Токио прилетели олимпийцы, у которых соревнования только начинаются. В составе делегации 44 человека, в том числе 24 атлета, тренеры, специалисты комплексно-научных групп, сообщает НОК.
 
В седьмой день стартовали квалификационные поединки в весовой категории до 75 килограммов среди мужчин. Казахстан в этом весе представляет Абильхан Аманкул. В первом поединке он встретился с представителем Узбекистана Фанатом Кахармоновым. Поединок завершился со счётом 5:0. Следующим соперником Аманкула станет представитель Бразилии Эберт Соуза.
 
Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев в 1/8 финала встретился с египтянином Есри Мостафой Резкой. Камшыбек выиграл единогласным решением судей. За выход в полуфинал он будет биться против россиянина Ивана Верясова.
 
Казахстанский лучник Ильфат Абдуллин квалифицировался в 1/8 финала. В 1/16 финала казахстанец встретился с Стивом Вилжером (Нидерланды). Итоговый счет составил 6:4. 
 
Состоялся полуфинальный матч с участием казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. За выход в решающий раунд она билась против Белинды Бенчич из Швейцарии. Противостояние получилось довольно жарким и напряженным. Рыбакина в первом сете вела 5:2, но не смогла удержать преимущество. В итоге она уступила в тай-брейке - 6:7 (2:7). Во втором сете казахстанка отыгралась - 6:4. Решающим стал третий сет, где Рыбакина не смогла реализовать свой потенциал. 6:3 и дальше проходит Бенчич. Елена, в свою очередь, выступит в матче за третье место.
 
Ранее председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев оценил шансы казахстанцев на Олимпиаде.
 

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