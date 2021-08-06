Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Сегодня казахстанские спортсмены выступят в 12 видах спорта на Олимпиаде в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов 5 августа:

* Плавание на открытой воде. Виталий Худяков. Начало: 03.30;

* Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Квалификация. Женщины. Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова. Начало: 06.10;

* Вольная борьба. 1/8 финала. Данияр Кайсанов (74 килограмма), Юсуп Батырмурзаев (125 килограммов). Начало: 08.30;

* Женская борьба. 1/8 финала. Женщины до 53 килограммов. Татьяна Ахметова. Начало: 08.30;

* Карате. Кумите. Мужчины до 67 килограммов. Групповой этап. Дархан Асадилов. Начало: 09.05;

* Современное пятиборье. Женщины. Елена Потапенко. Начало: 10.00;

* Бокс Полуфинал. Мужчины до 52 килограммов. Сакен Бибосынов. Начало: 11.48;

* Легкая атлетика. Спортивная ходьба на 20 километров. Мужчины. Георгий Шейко. Начало: 13.30;

* Карате. Кумите. Женщины до 55 килограммов. Групповой этап. Молдир Жанбырбай. Начало: 14.00;

* Современное пятиборье. Мужчины. Павел Ильяшенко. Начало: 13.30;

* Велоспорт на треке. Артем Захаров. Начало: 12.30. Омниум;

* Вольная борьба. Схватка за бронзу. Нурислам Санаев. Начало: 16.30.

В активе Казахстана четыре "бронзы" . Вчера на Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные поединки по боксу в самой тяжелой весовой категории. Казахстанец Камшыбек Кункабаев по итогам своей встречи завершил турнир с бронзовой медалью. Ранее третьими стали дзюдоист Елдос Сметов, штангисты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.

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