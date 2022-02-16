Одиннадцатый день Олимпиады: казахстанский фристайл-акробат стал 19-м

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

ПЕКИН. 15 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 15 февраля, Казахстан был представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в двух видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Завершились соревнования по лыжному двоеборью (большой трамплин), сообщает Olympic.kz

В этом виде Казахстан был представлен Чингизом Ракпаровым. После прыжка с трамплина спортсмен занимал 38 место. В лыжных гонках он стартовал с этой позиции с отставанием от лидера в 4:41.

Финишировал же Ракпаров 43, уступив победителю 7:35.2.

Выиграл соревнования норвежец Йорген Граабак. Второе место у Лурааса Офтебро (Норвегия). На третью ступень поднялся японец Акито Ватабе.

Также 15 февраля состоялась квалификация мужских соревнований по фристайл-акробатике. В ней принял участие казахстанец Шерзод Хаширбаев.

В первой попытке Хаширбаев не смог пройти в финал. Для этого, напомним, необходимо было попасть в число шести сильнейших. Казахстанский спортсмен набрал 109.74 балла, став 15.

Во второй квалификации прыжок у спортсмена не получился. Судьи дали ему всего 69.23 балла. Он финишировал 13, оставшись без финала.

Итогом его выступления стало общее 19 место. Лучшим в квалификации стал китаец Гуангпу Ци - 127.88 балла.