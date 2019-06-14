Аккаунт Головкина в Twitter оказался заблокирован

При попытке зайти на страницу GGG появляется оповещение "Действие учетной записи приостановлено". В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса, пишет Sports.kz.
Ранее в подобной ситуации оказывался британский супертяжеловес Тайсон Фьюри. Тогда блокировка аккаунта была связана с попыткой хакеров его взломать.
Напомним, 9 июня в Нью-Йорке прошел бой Головкина с канадцем Стивом Роллсом. Поединок завершился досрочной победой казахстанского боксера. Позже спортсмен через соцсети поблагодарил болельщиков за поддержку.
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