Аккаунт Головкина в Twitter оказался заблокирован

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Сервис микроблогов Twitter временно прекратил доступ к аккаунту казахстанского боксера-средневеса Геннадия Головкина, передает Kazakhstan Today.

При попытке зайти на страницу GGG появляется оповещение "Действие учетной записи приостановлено". В качестве причины блокировки указываются неназванные нарушения правил использования сервиса, пишет Sports.kz .

Ранее в подобной ситуации оказывался британский супертяжеловес Тайсон Фьюри. Тогда блокировка аккаунта была связана с попыткой хакеров его взломать.

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