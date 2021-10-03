Ежемесячные выплаты победителям и призерам Олимпиады увеличат до 100 МРП

Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Правительство РК планирует увеличить ежемесячные выплаты победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их тренерам с 24 до 100 МРП. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выплаты хотят увеличить с целью повысить статус спортсмена, тренера, а также стимулировать их для достижения высоких спортивных результатов. При этом учтен мировой опыт. К примеру, в России социальная поддержка спортсменов и тренеров установлена в размере 60 тыс. рублей ежемесячно (около 352 тыс. тенге).
Как сообщается в пояснительной записке министра культуры и спорта, реализация проекта постановления потребует дополнительного выделения из республиканского бюджета 280 млн 805 тыс. тенге.
В настоящее время выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам выплачивается Комитетом по делам спорта и физической культуры. В 2020 году выплаты составляли 101 млн 898 тыс. тенге, в 2021 году - 101 млн 898 тыс. тенге, в 2022 году предполагается выплата 101 млн 898 тыс. тенге.
Напомним, по итогам Олимпийских игр-2020 в Токио Казахстан занял 83-е место в общекомандном зачете
. При этом впервые в истории казахстанские спортсмены не смогли завоевать ни "золота", ни "серебра". В копилке команды только восемь бронзовых медалей.
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Сергея Седова отстранили от должности старшего тренера сборной РК по тяжелой атлетике
29.09.2021, 13:13 29269
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Сергея Седова отстранили от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК до выяснения обстоятельств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках расследования дела об обвинении бывшими атлетами сборной тренерского штаба НСК РК Федерация тяжелой атлетики РК инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта.
В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова с 28 сентября 2021 года до выяснения обстоятельств и вынесения соответствующего заключения независимой комиссией по служебному расследованию", - говорится в официальном заявлении федерации.
Департаментом полиции Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти тяжелоатлета Альберта Линдера
, в связи с чем ФТА РК намерена оказать следствию всю необходимую поддержку, добавили в федерации.
Напомним, казахстанские тяжелоатлеты Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку после смерти Альберта Линдера. А тяжелоатлет Илья Ильин высказался о тяжелом положении спортсменов
, которые после завершения карьеры остаются один на один со спортивными и психологическими травмами, без поддержки государства и общества.
Президент поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал ЧМ
28.09.2021, 09:30 39286
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира, передает KAZKAHSTAN TODAY.
Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, совершив тем самым настоящую сенсацию в футбольном мире. Поздравляю! Желаю дальнейших успехов!" - написал глава государства в Twitter.
Напомним: сборная Казахстана впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла против Ирана, пишет Sports.kz
.
Первый тайм остался полностью за иранцами, они забили два гола в ворота Игиты, отметились Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаилпур. После перерыва Даурен Турсагулов переиграл вратаря соперника при выходе один на один, оставалось еще 15 минут, казахстанцы атаковали и Арнольд Кнауб счет сравнял, а Тайнан вывел Казахстан в полуфинал - 3:2.
Таким образом, Казахстан вышел в полуфинал, где сыграет с Португалией.
Иран - Казахстан 2:3 (2:0)
Голы: Оладгобад 8 (1:0), Эсмаилпур 15 (2:0), Турсагулов 25 (2:1), Кнауб 30 (2:2), Тайнан 39 (2:3).
Казахстанская фигуристка Турсынбаева завершила карьеру
21.09.2021, 12:29 42283
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Известная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на своей странице в Инстаграм объявила о завершении карьеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью", - написала спортсменка.
Причиной ухода она назвала проблемы со спиной.
Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны", - пояснила фигуристка.
Он поделилась, что сейчас находится в Казахстане и до конца года планирует работать здесь, помогать детям.
Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность", - сказала Турсынбаева.
Она рассказала, что в большом спорте находится 16 лет.
Мой первый старт на международной арене был в 2011 году, с этого турнира прошло ровно десять лет, более 50 международных стартов (Азиатские игры, юношеские Олимпийские игры, Всемирная зимняя универсиада, чемпионаты четырех континентов, чемпионаты мира, Олимпиада и другие международные старты) и 39 медалей различного достоинства", - добавила спортсменка.