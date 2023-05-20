19.05.2023, 12:58 3376
В Алматы пройдет первый турнир HFC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пройдет первый стадионный турнир Hardcore FC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона, сообщили организаторы турнира. Спонсор масштабного ММА-события - самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet.
Турнир пройдет в пятницу в 19.00 на Almaty Arena.
Главным событием турнира станет бой между Аловсетом Мамиевым и Муратбеком Касымбаем.
Вчера спортсмены прошли процедуру взвешивания и совершили традиционную церемонию, предваряющую все важные ММА-соревнования, - битву взглядов.
Стердаун или битва взглядов - эмоционально накаленный ритуал, когда еще до выхода в октагон файтеры стараются морально подавить соперника.
Всего в октагон Hardcore FC ММА выйдут 8 пар бойцов.
Стоимость билетов - от 3600 тенге. Их можно приобрести онлайн на zakazbiletov.kz.
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18.05.2023, 08:13 8276
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме
Фото: ktf.kz
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Рим. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, шестая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.
На стадии четвертьфинала казахстанка встретилась с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Первую партию забрала Ига со счетом 6:2. Во втором сете полька вела со счетом 4:2 и подавала, но Елене удалось сделать обратный брейк, сравнять счет, а затем перевести игру на тай-брейк и выиграть - 7:6 (7:3).
В третьем сете при счете 2:2 Швентек отказывается от продолжения борьбы из-за травмы. Вроде бы неплохо двигалась Ига после медицинского тайм-аута, но при сечете 1:2, видимо, сильнее заболела у нее нога, потому что бегать за мячами полька практически перестала", - рассказали в федерации тенниса.
Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Рыбакина сделала 10 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
Рыбакина одержала уже третью победу над первой ракеткой мира в нынешнем сезоне, подчеркнули в пресс-центре федерации.
Сообщается, что в полуфинале турнира первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.
16.05.2023, 08:40 17831
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA
Фото: ktf.kz
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Согласно Live-версии рейтинга после победы над чешской спортсменкой Маркетой Вондрушовой (70-я ракетка мира) в четвертом круге турнира в Риме (Италия) Рыбакина поднялась на пятое место табеля о рангах, что является наивысшим показателем в карьере спортсменки. Казахстанка поменялась местами с американкой Кори Гауфф, которая теперь находится на шестой строчке рейтинга, сообщает Sports.kz.
Отметим, что благодаря победе над Вондрушовой Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.
По данным Федерации тенниса Казахстана, Елена Рыбакина со счетом 6:3, 6:3 обыграла чешку Маркету Вондроушову, занимающую 70-ю строчку рейтинга WTA, в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч продолжался 1 час 14 минут. Казахстанка сравняла счет в личных встречах - 1:1.
Следующей соперницей Елены в Риме станет полька Ига Свёнтек или хорватка Донна Векич.
15.05.2023, 18:19 23586
В Казахстане пройдет ЧМ-2024 по боксу среди женщин
Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году
Фото: sports.kz
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Ташкент. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионат мира по боксу среди женщин в 2024 году пройдет в Астане, объявил совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) на официальном заседании в Ташкенте.
Я счастлив, что такая мощная боксерская сила, как Казахстан, примет у себя один из крупнейших турниров IBA. Соревнование уже проходило в Астане в 2016 году, и теперь оно возвращается в усиленном виде, так как мы удваиваем призовой фонд. За первое место мы присуждаем боксерам 200 000 долларов США, а общий призовой фонд составляет 4,8 миллиона долларов США", - цитирует olympic.kz президента IBA Умара Кремлева.
По его словам, в эту сумму входят 10%, которые принадлежат главным тренерам сборных.
Я с нетерпением жду отличного чемпионата и приветствую боксеров в Астане в следующем году", - добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана выиграла пять медалей на мужском чемпионате мира - 2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), информирует Sports.kz.
На этом турнире Казахстан выиграл четыре золотые и одну серебряную медали. Чемпионами мира в своих весовых категориях стали Санжар Ташкенбай (48 килограммов), Махмуд Сабырхан (54 килограмма), Асланбек Шымбергенов (71 килограмм) и Нурбек Оралбай (80 килограммов), а серебро завоевал Дулат Бекбауов (67 килограммов).
15.05.2023, 10:29 27231
Рыбакина прошла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме
Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова
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Рим. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая ракетка мира Елена Рыбакина преодолела барьер третьего раунда грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.
Соперницей Рыбакиной была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57-е место. Елена вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница получила травму и отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 35 минут. Казахстанка вышла вперед в личных встречах - 2:1.
Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова.
14.05.2023, 20:07 32641
Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Фото: sports.kz
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Ташкент. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте.
Как сообщает sports.kz, в решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов встретились Нурбек Оралбай и Тохтарбек Танатхан, представляющий сборную Китая. Победу в этом бою одержал Нурбек Оралбай раздельным решением судей.
Таким образом, Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира, а Тохтарбек Танатхан закончил выступление в турнире в статусе серебряного призера.
Ранее Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO.
14.05.2023, 10:44 36636
Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO
Фото: sports.kz
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира World Boxing Organization.
Как сообщает sports.kz, Жанибек Алимханулы провел титульный бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). Казахстанский боксер одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.
Таким образом, Жанибек Алимханулы выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.
Отмечается, что для боксера это была вторая титульная защита.
Ранее казахстанский боксер Жанкош Тураров одержал очередную победу на профессиональном ринге.
13.05.2023, 10:08 41021
Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме
Фото: ktf.kz
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Рим. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Шестая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини, занимающую 65-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 7:6(7:4), 6:1 во втором круге турнира в Риме.
Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Елена шесть раз подала навылет и реализовала три брейк-поинта из девяти (33%). Ранее соперницы друг с другом не встречались.
В третьем круге турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia Рыбакина сыграет против россиянки Анны Калинской.
03.05.2023, 12:52 62041
Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола
Фото: Акорда
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Стороны обсудили вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.
Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.
Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами, - сказал глава государства.
По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.
Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.
Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами - для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран", - отметил Джанни Инфантино.
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