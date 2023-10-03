02.10.2023, 09:23 25021
Казахстан завоевал две серебряные медали на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ханчжоу (КНР) продолжаются финалы в гребле на байдарках и каноэ в рамках Азиатских игр. Казахстан отметился еще двумя серебряными медалями, сообщает Olympic.kz.
На вторую ступень пьедестала поднялись Мария Бровкова и Руфина Искакова. Они стали вторыми в финале по гребле на каноэ-двойке (500 метров). Первое место у Китая. Таиланд замкнул тройку лучших.
В гребле на байдарке-двойке (500 метров) второе место заняли Ирина Подойникова и Ольга Шмелева. Золото у Китая. Узбекистан стал третьим.
В активе Казахстана теперь 35 медалей: три золотые, семь серебряных и 25 бронзовых.
Ранее казахстанские гребцы завоевали бронзовые медали на Азиаде.
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03.10.2023, 09:27 951
Казахстанские гребцы завоевали серебряную медаль на Азиаде
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гребцы Тимофей и Сергей Емельяновы принесли стране серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Братья финишировали вторыми в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров - 3:49.991.
Золотую медаль завоевал Узбекистан - 3:43.796. На третьем месте расположилась Индия - 3:53.329.
В активе сборной Казахстана 41 медаль.
Ранее две бронзовые медали завоевали казахстанки Рината Султанова и Мария Бровкова.
03.10.2023, 08:11 1916
Еще две бронзовые медали завоевали на Азиатских играх казахстанские спортсмены
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Она стала третьей в индивидуальной гонке преследования с раздельным стартом. Султанова преодолела 18,3 километра за 25:36:10. Победу одержала Ольга Забелинская (Узбекистан) - 24:35:99. На втором месте расположилась японка Эри Енамине - 25:35:59.
Еще одну бронзу в копилку Казахстана принесла Мария Бровкова. Она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной программе соревнований по гребле на байдарках и каноэ WС1 200 м.
Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 3 октября:
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 06:40
Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины/женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Кто: Рината Султанова, Алексей Луценко
Начало: 07:00 (женщины), 12:00 (мужчины)
Вид спорта: Легкая атлетика, женщины. Квалификация, финалы
Кто: Аделина Земс, Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, Акбаян Нурмамет, Дэйзи Джепкемей, Каролин Кипкируи
Начало: 07:00, 17:00
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 08:00
Вид спорта: Прыжки в воду, мужчины/женщины
Кто: Назар Кожанов, Елизавета Даровская
Начало: 08:00
Вид спорта: Бадминтон, мужчины/женщины
Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова
Начало: 08:40
Вид спорта: Скалолазание, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 09:30
Вид спорта: Гандбол, женщины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 10:00
Вид спорта: Батутная гимнастика, мужчины
Кто: Пирмаммад Алиев, Данил Мусабаев
Начало 12:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины
Кто: Алибек Рахимберды
Начало: 13:00
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 14:00
Вид спорта: Бокс, мужчины. Полуфиналы
Кто: Асланбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев
Начало: 14:15, 19:00
02.10.2023, 20:57 11656
Елена Рыбакина обыграла чемпионку Азиады
Фото: пресс-служба ФТК
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Пекин. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Пекине пятая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (23-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2, сообщает пресс-служба ФТК.
В следующем раунде престижного турнира Елене Рыбакиной предстоит встретиться с представительницей Германии Татьяной Марией (53-я в рейтинге WTA).
Ранее Елена Рыбакина стала третьей спортсменкой, квалифицировавшейся в итоговый турнир Women's Tennis Association 2023 года.
02.10.2023, 20:06 12656
Азиада: казахстанские спортсмены завоевали еще одну бронзу
Фото: НОК РК
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по легкой атлетике завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает пресс-служба НОК РК.
Спортсмены стали третьими в смешанной эстафете 4 по 400 метров. Наша команда финишировала на четвертом месте. Однако Шри-Ланка была дисквалифицирована из-за нарушения правил. В итоге Индия с третьего места поднялась на второе, а Казахстан с четвертого на третье. Золотую медаль завоевал Бахрейн.
В этом виде программы страну представляли Аделина Земс, Александра Залюбовская, Дмитрий Коблов, Ефим Тарасов.
Ранее казахстанская гимнастка Виктория Бутолина завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу.
02.10.2023, 14:09 19371
Казахстанская гимнастка завоевала бронзу на Азиатских играх
Виктория Бутолина набрала в финале 52.600 баллов и замкнула тройку призеров
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу.
Защищающая честь страны в женской батутной гимнастике Виктория Бутолина набрала в финале 52.600 баллов и замкнула тройку призеров, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
Это 26-я бронзовая медаль для команды Казахстана на проходящих в Ханчжоу Азиатских играх.
Ранее казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров завоевали золотую медаль Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ. Это четвертая золотая медаль в активе страны.
02.10.2023, 10:16 23526
Казахстанские гребцы завоевали золотую медаль Азиатских игр
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гребцы Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров завоевали золотую медаль Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ, сообщает Olympic.kz.
Они стали лучшими в гребле на каноэ-двойке (500 метров).
Второе место заняла Япония. Иран Замкнул тройку лучших.
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь четыре золота.
02.10.2023, 08:37 26036
Казахстанские гребцы завоевали бронзовые медали на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены Тимофей Емельянов и Кирилл Тубаев стали бронзовыми призерами Азиатских игр. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Тимофей Емельянов стал третьим в дисциплине MC1 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ.
Наш соотечественник Кирилл Тубаев также стал третьим в дисциплине MK1 (1000 м) в гребле на байдарках и каноэ.
Тубаев финишировал третьим в гребле на байдарке-одиночке (1000 метров). В этом виде программы победу одержал Донг Жанг из КНР. Вторым на финише был Шахриер Махкамов из Узбекистана. Емельянов завоевал бронзу в финале соревнований по гребле на каноэ-одиночке (1000 метров). Золотая медаль осталась за Кан-Че Лаем из Тайбэя. Владлен Денисов из Узбекистана стал вторым", - сообщили в Национальном Олимпийском комитете.
01.10.2023, 16:43 34456
Серебро завоевал казахстанский борец на Азиаде в Ханчжоу Дополнено
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Ханчжоу. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Бекадил Шаймерденов завоевал серебряную медаль Азиатских игр в китайском городе Ханчжоу, сообщает Национальный Олимпийский комитет.
Бекадил Шаймерденов стал вторым в кураше (до 81 килограмма)", - пишет Olympic.kz.
В финальной схватке Бекадил бился за золото против Умида Есанова (Узбекистан). Есанов одержал победу со счетом 10:0.
Отмечается, что в активе Казахстана 28 медалей (3 золота, пять серебра и 20 бронз).
Ранее сообщалось, что женская команда Казахстана по стрельбе завоевала бронзовую медаль на Азиаде.
Дополнено 01.10.2023, 17.06
Казахстанский боксер завоевал бронзу на Азиатских играх в Китае.
Боксер Сагындык Тогамбай завершил Азиатские игры в Ханчжоу (КНР) с бронзовой медалью, сообщает Olympic.kz.
Он бился за награды и олимпийскую лицензию в весовой категории до 92 килограммов. В полуфинале ему противостоял китаец Сюэчжэнь Хан.
Хан одержал победу единогласным решением судей. Тогамбай в свою очередь завершил выступление на Азиаде, заняв третье место.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?