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Казахстанец завоевал "серебро" на Паралимпийских играх в Токио

28.08.2021 7426
Казахстанец завоевал "серебро" на Паралимпийских играх в Токио
Фото: НОК РК
ТОКИО. 28 АВГУСТА - Актив команды Казахстана пополнился очередной медалью. Ее для Казахстана завоевал парадзюдоист Темиржан Даулет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спортсмен представлял Казахстан в весовой категории до 73 килограммов. В финальном поединке Даулет провёл встречу с Ферузом Саидовым из Узбекистана. Встреча завершилась победой узбекского борца "иппоном", сообщает Olympic.kz
 
Ранее "золото" в пара-пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярёв, а серебряную награду принёс парадзюдоист Ануар Сариев.
 

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