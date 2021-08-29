Казахстанец завоевал "серебро" на Паралимпийских играх в Токио

Фото: НОК РК

ТОКИО. 28 АВГУСТА - Актив команды Казахстана пополнился очередной медалью. Ее для Казахстана завоевал парадзюдоист Темиржан Даулет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спортсмен представлял Казахстан в весовой категории до 73 килограммов. В финальном поединке Даулет провёл встречу с Ферузом Саидовым из Узбекистана. Встреча завершилась победой узбекского борца "иппоном", сообщает Olympic.kz

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