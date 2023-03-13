12.03.2023, 12:09 5576
Казахстанская теннисистка одержала победу на старте "Мастерса"
Фото: ktf.kz
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Сидней. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на старте "Мастерса", сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (10-я ракетка мира) была сильнее чемпионки Australian open - 2020, американки Софьи Кенин (170-я ракетка мира) в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Рыбакина обыграла Кенин со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)", - информирует ФТК.
В следующем круге Рыбакина сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас - Паула Бадоса.
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй в финале Australian Open - 2023. Она потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко. Для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул в Australian Open. После победы на турнире Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA, поднявшись сразу на 15 позиций.
В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
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11.03.2023, 18:56 10011
Юная казахстанка триумфально победила на международном теннисном турнире в Индии
Фото: Федерация тенниса РК
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Гургаон. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Четырнадцатилетняя казахстанка Ариана Гогулина триумфально выиграла на международном теннисном турнире в индийском Гургаоне.
Воспитанница столичного национального теннисного центра Ариана Гогулина произвела настоящий фурор. Юная казахстанка стала чемпионкой не только в одиночке, но и в паре. В финале одиночного разряда Ариана настолько сыграла блестяще, выиграв первый сет со счетом 6:2, что во второй партии ее соперница из Индии уже во втором гейме отказалась от продолжения матча", - сообщается на сайте Федерации тенниса Казахстана.
Всего Гогулина выиграла 7 матчей у местных теннисисток.
Финал парного разряда получился чисто казахстанским: Гогулина в дуэте с Альбиной Какеновой выиграли у Сатимы Тореген и Анастасии Крымковой - 6:1, 6:2", - рассказали в ФТК.
Таким образом, Ариана выиграла свой двойной дебютный титул на турнирах серии ITF Juniors.
Напомним, в феврале Гогулина в возрасте 14 лет стала победительницей в финале взрослого чемпионата Казахстана по теннису. Столь юных чемпионов в истории казахстанского тенниса еще не было.
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала второй в финале Australian Open - 2023. Она потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко. Для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул в Australian Open. После победы на турнире Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA, поднявшись сразу на 15 позиций.
В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
10.03.2023, 13:18 13711
Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA
Фото: instagram/gggboxing
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии версии WBA.
40-летний казахстанский боксер решил отказаться от участия в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой, представляющим Кубу", - сообщает Vesti.kz.
Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.
Головкин попросил меня связаться с вами, чтобы сообщить о своих дальнейших намерениях. Он гордится тем, что стал суперчемпионом WBA и объединил титулы в среднем весе в Японии против Риоты Мураты в прошлом году. Хотя Геннадий по-прежнему намерен снова драться, он не принял решения по многим моментам, имеющим решающее значение для планирования и организации его следующего боя. В свете приближающегося крайнего срока подачи заявки на бой с Эрисланди Ларой Геннадий не желает, чтобы процесс затягивался дольше. Таким образом, пожалуйста, имейте в виду, что Геннадий Головкин настоящим отказывается от титула чемпиона WBA в среднем весе", - говорится в письме представителя Головкина Джона Хорневера в адрес WBA.
В активе Головкина 42 победы, 37 из которых одержаны нокаутом, два поражения и одна ничья.
В сентябре прошлого года чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес провели третий очный поединок. Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей. Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе.
После боя с Альваресом WBA назначила Головкину бой с обязательным претендентом - владельцем "обычного" пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой.
03.03.2023, 17:22 24161
Казахстан завоевал третье золото на зимних играх "Дети Азии"
На данный момент сборная Казахстана имеет в своем активе 12 медалей
Фото: Instagram/drs_kz
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская фигуристка Варвара Глухова стала победительницей зимних игр "Дети Азии - 2023".
Также в командном спринте среди юношей Михаил Бровко, Михаил Матрюхин и Денис Мезенцев завоевали серебро с результатом 1.36:75, информирует Prosports.kz.
На данный момент сборная Казахстана имеет в своем активе 12 медалей - 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых и занимает пятую строчку в медальном зачете.
Ранее сообщалось, что казахстанские конькобежки стали серебряными призерами командного спринта юниорского ЧМ.
26.02.2023, 13:25 32196
Чемпионкой Казахстана по теннису среди взрослых стала 14-летняя астанчанка
Фото: ФТК
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ариана Гогулина в возрасте 14 лет стала победительницей в финале взрослого чемпионата Казахстана по теннису. Столь юных чемпионов в истории казахстанского тенниса еще не было.
В финале женского тенниса сошлись две представительницы Астаны - 15-летняя Альбина Какенова и 14-летняя Ариана Гогулина.
Начиная с четвертьфиналов Ариана все матчи завершала в упорных трехсетовых поединках. Финальная игра не стала исключением. Первый сет Гогулина проиграла - 4:6, а последующие партии остались на ее стороне - 6:2, 6:2", - проинформировали в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
Бронзовая медаль у Адеми Аманкелди, победившей Айю Мырзакулову.
У мужчин впервые в своей карьере чемпионом Казахстана стал Тимур Мауленов, который в финале обыграл главное открытие нынешнего первенства Арсланбека Айткулова - 7:5, 6:3.
Бронза на счету у опытного Тимура Хабибулина, он был сильнее Никиты Сидорова - 6:4, 6:7 (8:10), 6:4.
В парном разряде призовые места распределились следующим образом:
Мужчины:
1-е место - Артур Хайрутдинов/Максим Батютенко;
2-е место - Ильяс Маратулы/Вячеслав Кауфельд;
3-е место - Тимур Хабибулин/Арсланбек Айткулов;
Женщины:
1-е место - Ульяна Романова/Полина Слепцова;
2-е место - Марина Синицына/Карина Джумажанова;
3-е место - Альбина Какенова/Айя Мырзакулова.
22.02.2023, 09:02 39431
Казахстанская теннисистка Рыбакина пробилась в третий круг турнира в Дубае
Фото: ktf.kz
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Абу-Даби. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Елена Рыбакина переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте "Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер" на хардовом покрытии, сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Рыбакина оказалась сильнее своей соперницы со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался 1 час и 44 минуты. Теперь счет в личных встречах стал 4:0 в пользу Елены.
В следующем круге Елена Рыбакина встретится с представительницей США Кори Гауфф, которая одолела белоруску Александру Саснович.
Отметим, что другая казахстанка Юлия Путинцева во втором круге уступила победительнице двух турниров Большого шлема в одиночном разряде - чешке Петре Квитовой со счетом 4:6, 4:6.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
21.02.2023, 09:45 43951
Рыбакина и Путинцева прошли во второй круг турнира в ОАЭ
Следующими соперницами казахстанок станут чешские спортсменки
Фото: ktf.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Десятая ракетка мира, казахстанка Елена Рыбакина, обыграла чемпионку US Open 2019, канадку Бьянку Андрееску, занимающую 36-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:3, 6:4 на старте турнира WTA 1000 в Дубае, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
Теннисистки провели на корте 1 час и 31 минуту. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу Елены. Следующей соперницей Рыбакиной в ОАЭ станет чешка Мари Бузкова", - рассказали в федерации.
Юлия Путинцева на старте соревнования встречалась с Петрой Мартич из Хорватии. Матч завершился волевой победой казахстанки - 6:4, 0:6, 6:2.
Игра продолжалась 1 час и 47 минут. Юлия уверенно лидирует в очных встречах - 3:0. Во втором круге Путинцева сыграет с еще одной чешской теннисисткой Петрой Квитовой", - информировали в КФТ.
Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open.
20.02.2023, 09:59 47901
Казахстанская теннисистка Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае
Фото: ktf.kz
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Абу-Даби. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Сегодня, 20 февраля, Елена сыграет в одиночке с чемпионкой открытого чемпионата США 2019 канадкой Бьянкой Андрееску.
Денис Евсеев пробился в финал квалификации турнира серии "Челленджер" в Монтеррее (Мексика). Казахстанец минувшей ночью был сильнее американца Эвана Кинга - 7:5, 6:3.
В Пакистане на юниорском турнире серии ITF J30 Таира Абдильдаева стала чемпионкой. В финале казахстанка в дуэте с россиянкой Владой Гурлеевой победила Анастасию Ким (Казахстан)/Си Джиншу (Китай) со счетом 7:5, 6:1.
Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проиграли бразильцами Жуану Фонсеке/Матеушу Алвешу со счетом 6:7 (3:7), 2:6.
Здесь же в Бразилии неудача постигла и Тимофея Скатова, который уступил в квале еще одному бразильцу Эдуардо Рибейро - 6:2, 2:6, 4:6.
Кроме того, как сообщили в федерации, в столице с 27 февраля по 12 марта 2023 года в национальном теннисном центре Beeline Arena пройдут международные женские турниры серии ITF World Tennis Tour BeeTV 40 Women's и BeeTV 60 Women's с общими призовым фондом $100 000.
Участие примут игроки из топ-300 мирового рейтинга. Среди них: японка Моюка Учиджима (120 WTA), победительница девяти турниров Большого шлема в парном разряде, француженка Кристина Младенович (150 WTA), россиянка Анастасия Захарова (166 WTA), румынка Ирина-Мария Бара (197 WTA), сербка Наталья Стефанович (221 WTA) и другие.
Честь Казахстана будут защищать: Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова, Дана Байдаулет, Жанель Рустемова и другие.
В женские турниры ITF World Tennis Tour входят соревнования шести категорий: $15 000, $25 000, $40 000, $60 000, $80 000 и $100 000. Турнир в Астане будет третьей и четвертой категорий.
19.02.2023, 17:30 49491
Чемпионом мира по ММА стал боец из Актау
Расул Хатаев стал чемпионом мирового первенства
Фото: instagram/kazmma_official
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Белград. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Актауский супертяжеловес, выступающий в весовой категории свыше 120,2 килограмма, Расул Хатаев стал чемпионом мира по ММА.
Как сообщает lada.kz, золото мирового первенства по смешанным единоборствам завоевал Расул Хатаев.
Чемпионат мира по ММА среди молодежи и взрослых проходил в столице Сербии Белграде с 11 по 17 февраля. Участниками стали более 600 файтеров.
В числе них были 33 члена национальной сборной по ММА, в состав которых вошли четыре мангистауских бойца - Тамирлан Халидолла, Нурбол Кулжабаев, Нурадил Кайырбергенулы и Расул Хатаев.
Ранее сообщалось, что казахстанский боец впервые в истории ММА стал трехкратным чемпионом мира.
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