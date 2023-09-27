Мужская команда по пулевой стрельбе принесла Казахстану второе серебро

Сейчас в копилке сборной Казахстана 2 серебряные и 7 бронзовых медалей

Фото: Минтуризма и спорта РК

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Ханчжоу. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Олимпийский комитет РК ( - Национальный Олимпийский комитет РК ( НОК ) представил сводку промежуточных результатов казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) за 26 сентября. На данный момент в медальном зачете Казахстан с девятью наградами (2 серебра, 7 бронз) занимает промежуточное 16-е место.





Вчера представители сборной Казахстана завоевали четыре медали. В пулевой стрельбе мужская команда выиграла серебро, смешанная команда поднялась на третью ступень пьедестала.





В дзюдо Нурлыхан Шархан (до 100 килограммов) принес Казахстану бронзовую медаль. Также третьим стал Эльмир Алимжанов, выступавший в соревнованиях по фехтованию на шпаге.





В плавании Диана Тасжанова на дистанции 400м метров вольным стилем прошла в финал, установив новый рекорд Казахстана. Также в финал вышла Ксения Игнатова (200 метров на спине), показав в решающем заплыве шестой результат.





Мужская команда по баскетболу 3х3 в матче группы D обыграла сборную Камбоджи со счетом 21:13. В баскетболе 5х5 наши спортсмены уступили Саудовской Аравии.





В спортивной гимнастике у мужчин сегодня состоялся финал в многоборье. Алишер Тойбазаров стал 12-м, а Роман Маменов - 13-м.





Мужская команда по пляжному волейболу проиграла в полуфинале Катару. 28 сентября Сергей Богату и Дмитрий Яковлев сразятся за третье место.





Также начались соревнования по велоспорту на треке. В квалификации мужского командного спринта Казахстан показал седьмой результат, в женской гонке преследования наши спортсменки стали шестыми. Мужчины в этом виде программы также не прошли в финал.





Женская команда по регби-7 обыграла Сингапур со счетом 50:0, заняв пятое место на Азиаде. Представитель команды Казахстана по теннису Денис Евсеев обыграл соперника из Тайбэя Тун-Лин Ву и пробился в четвертый круг соревнований.





Азиатские игры-2023 продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.





В медальном зачете продолжает оставаться лидером Китай, на втором месте - Южная Корея, на третьем - Япония.