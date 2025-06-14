Назначен новый генсек Федерации водных видов спорта Казахстана

Милад Карими за свое выступление получил от судей 14.400 балла

Фото: НОК РК

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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Чечхоне (Южная Корея) стартовал финальный раунд чемпионата Азии по спортивной гимнастике, сообщает - В Чечхоне (Южная Корея) стартовал финальный раунд чемпионата Азии по спортивной гимнастике, сообщает НОК РК





В рамках соревнований состоялся финал в вольных упражнениях. Казахстанец Милад Карими за свое выступление получил от судей 14.400 балла. Этот результат принес ему второе место.





Первым стал Карлос Юло (Филиппины) - 14.600. Замкнул тройку лучших Мун Гын Ён (Южная Корея) - 14.033.





Также в этом финале выступил Дмитрий Патанин, который финишировал в шаге от медали (13.833).





Добавим, что ранее Казахстан стал третьим в командном многоборье.



