Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной

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АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - Сборная Казахстана по футболу на 95-й минуте матча отборочного раунда чемпионата мира 2022 года фантастично вырвала ничью в матче против Боснии и Герцеговины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Босния и Герцеговина: Шехич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Саничанин, Стеванович, Налич, Пьянич, Цимирот, Колашинац, Демирович, Джеко;

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Малый, Марочкин, Быстров, Логвиненко, Куат, Тагыберген, Васильев, Жуков, Шушеначев.

За весь первый тайм гости запомнились только дальним неточным ударом Владислава Васильева и атакой, которую неточным пасом испортил Артур Шушеначев. У хозяев же была масса шансов открыть счет, но где-то спас Игорь Шацкий или подвела неточность, особо тут преуспел Эдин Джеко, смазавший около 5-6 голевых возможностей. После перерыва ничего не менялось, однако первый же угловой казахстанцев в исполнении Асхата Тагыбергена превратился в гол Исламбека Куата, сумевшего забить мяч в ворота. Хозяева бросились вперед и добились своего с пенальти, Александр Марочкин завалил в штрафной Эдина Джеко, Миралем Пьянич забил без шансов для Шацкого. Оставалось 15 минут основного времени, казахстанцы не сидели в обороне, в итоге все свелось к голу после углового Луки Менало и штрафному Бактиера Зайнутдинова на 95-й минуте. 2:2 - ничья, пишет Sports.kz

9 октября команды снова встретятся друг с другом в Нур-Султане.

Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 (0:0)

Голы: Куат 52 (0:1), Пьянич с пенальти 74 (1:1), Менало 86 (1:2), Зайнутдинов 90+5 (2:2). Теперь у сборной Казахстана три очка и она продолжает замыкать таблицу в группе отбора ЧМ-2022.









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