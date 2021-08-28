АЛМАТЫ. 27 АВГУСТА - 40 тысяч детей и подростков Алматы смогут бесплатно посещать спортивные секции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На эти цели акимат Алматы выделил 500 млн тенге. С сентября будет увеличено финансирование еще на 1 млрд тенге. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель Управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов.

По его словам, в городе бесплатными секциями по 71 направлению будут обеспечены дети в возрасте от 4 до 18 лет. Таким образом будет обеспечено исполнение Общенационального плана по реализации Послания президента.

Алматинские дошколята и учащиеся смогут заниматься практически всеми летними олимпийскими видами спорта: баскетболом, боксом, вольной борьбой, греко-римской борьбой, волейболом, спортивной и художественной гимнастикой, плаванием, теннисом и другими. А также будут действовать секции по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжам и хоккею. Для детей будет работать секция по казак куресi, футзалу, пауэрлифтингу, спортивным танцам и шахматам.

Мы вовлекаем в спортивную жизнь детей с ограниченными возможностями по зрению. Ребята смогут заниматься голболом, дзюдо, легкой атлетикой, плаванием, шахматами и шашками. Дети с ограниченными возможностями по слуху смогут посещать армспорт, бадминтон, баскетбол, бокс, вольную борьбу, греко-римскую борьбу, волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ и многие другие секции", - сообщил руководитель Управления спорта.

Секции предусмотрены и для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и для интегрированных групп. Алматинские тренеры будут обучать этих ребят адаптивному плаванию, каратэ, адаптивному футболу и другим видам спорта.

В Алматы уже приступили к занятиям в секциях по 18 видам спорта 11 664 ребенка. По данным ведомства, наиболее востребованными секциями среди детей являются футбол, тхэквондо, карате и плавание.

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