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Сергея Седова отстранили от должности старшего тренера сборной РК по тяжелой атлетике

29.09.2021, 13:13 12529
Сергея Седова отстранили от должности старшего тренера сборной РК по тяжелой атлетике
НУР-СУЛТАН. 29 СЕНТЯБРЯ - Сергея Седова отстранили от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК до выяснения обстоятельств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках расследования дела об обвинении бывшими атлетами сборной тренерского штаба НСК РК Федерация тяжелой атлетики РК инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта.
 

В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова с 28 сентября 2021 года до выяснения обстоятельств и вынесения соответствующего заключения независимой комиссией по служебному расследованию", - говорится в официальном заявлении федерации.

 
Департаментом полиции Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти тяжелоатлета Альберта Линдера, в связи с чем ФТА РК намерена оказать следствию всю необходимую поддержку, добавили в федерации.

Напомним, казахстанские тяжелоатлеты Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку после смерти Альберта Линдера. А тяжелоатлет Илья Ильин высказался о тяжелом положении спортсменов, которые после завершения карьеры остаются один на один со спортивными и психологическими травмами, без поддержки государства и общества.
 

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