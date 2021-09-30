Сергея Седова отстранили от должности старшего тренера сборной РК по тяжелой атлетике

Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира, передает KAZKAHSTAN TODAY.
Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, совершив тем самым настоящую сенсацию в футбольном мире. Поздравляю! Желаю дальнейших успехов!" - написал глава государства в Twitter.
Напомним: сборная Казахстана впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла против Ирана, пишет Sports.kz
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Первый тайм остался полностью за иранцами, они забили два гола в ворота Игиты, отметились Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаилпур. После перерыва Даурен Турсагулов переиграл вратаря соперника при выходе один на один, оставалось еще 15 минут, казахстанцы атаковали и Арнольд Кнауб счет сравнял, а Тайнан вывел Казахстан в полуфинал - 3:2.
Таким образом, Казахстан вышел в полуфинал, где сыграет с Португалией.
Иран - Казахстан 2:3 (2:0)
Голы: Оладгобад 8 (1:0), Эсмаилпур 15 (2:0), Турсагулов 25 (2:1), Кнауб 30 (2:2), Тайнан 39 (2:3).
АЛМАТЫ. 21 СЕНТЯБРЯ - Известная казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева на своей странице в Инстаграм объявила о завершении карьеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена. Мне непросто делиться с вами этой новостью", - написала спортсменка.
Причиной ухода она назвала проблемы со спиной.
Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны", - пояснила фигуристка.
Он поделилась, что сейчас находится в Казахстане и до конца года планирует работать здесь, помогать детям.
Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность", - сказала Турсынбаева.
Она рассказала, что в большом спорте находится 16 лет.
Мой первый старт на международной арене был в 2011 году, с этого турнира прошло ровно десять лет, более 50 международных стартов (Азиатские игры, юношеские Олимпийские игры, Всемирная зимняя универсиада, чемпионаты четырех континентов, чемпионаты мира, Олимпиада и другие международные старты) и 39 медалей различного достоинства", - добавила спортсменка.
Фото: Olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстанец Дарын Конысбаев завоевал золотую медаль чемпионата Азии по триатлону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В эти дни кыргызстанский город Чолпон-Ата принимает континентальное первенство. На старт чемпионата в этом году было заявлено около 60 атлетов категорий Elite из Брунея, Ирана, Казахстана, Кыргызской Республики, ОАЭ, Палестины, Узбекистана и Японии.
Бронзовую награду чемпионата Азии завоевал казахстанский триатлет Аян Бейсенбаев.
Участники категории Elite состязались на дистанции "спринт" (750 метров плавание, 20 километров вело, 5 километров бег).