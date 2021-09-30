Сергея Седова отстранили от должности старшего тренера сборной РК по тяжелой атлетике

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НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по футзалу с выходом в полуфинал чемпионата мира, передает KAZKAHSTAN TODAY.

Сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира, совершив тем самым настоящую сенсацию в футбольном мире. Поздравляю! Желаю дальнейших успехов!" - написал глава государства в Twitter.

Напомним: сборная Казахстана впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана сыграла против Ирана, пишет Sports.kz

Первый тайм остался полностью за иранцами, они забили два гола в ворота Игиты, отметились Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаилпур. После перерыва Даурен Турсагулов переиграл вратаря соперника при выходе один на один, оставалось еще 15 минут, казахстанцы атаковали и Арнольд Кнауб счет сравнял, а Тайнан вывел Казахстан в полуфинал - 3:2.

Таким образом, Казахстан вышел в полуфинал, где сыграет с Португалией.

Иран - Казахстан 2:3 (2:0)

Голы: Оладгобад 8 (1:0), Эсмаилпур 15 (2:0), Турсагулов 25 (2:1), Кнауб 30 (2:2), Тайнан 39 (2:3).