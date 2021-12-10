Смерть Альберта Линдера: дело о доведении до самоубийства закрыто

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Об этом мама погибшего спортсмена сообщила в интервью агентству Sputnik Казахстан.
Уведомление о закрытии дела я получила 19 ноября. Они тянули более двух месяцев и в конце прислали бумагу. Я позвонила следователю, спросила, почему документы, которые я предоставляла о клевете, не рассматривали. Он сказал, что согласует. До сих пор согласовывает", - рассказала Наталья Линдер корреспонденту агентства.
По ее словам, в рамках дела свои показания дали бронзовые олимпийские призеры - Карина Горичева и Игорь Сон, а также бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Зелимхан Абубакаров. Кроме того, была проведена очная ставка с бывшим старшим тренером сборной Сергеем Седовым.
На очной ставке задавали вопросы, какая лаборатория проводила допинг-контроль, откуда он узнал, что у Альберта был "грязный" результат. Седов ответил, что Альберт сам сказал об этом. Также он сказал, что контроль был не официальный, но не помнит, какая лаборатория брала тесты у Альберта", - пояснила Наталья Линдер.
Она сообщила, что сегодня написала заявление по статье "Клевета", поскольку в сентябре в интервью телеканалу КТК Седов заявил, что проблемы у Альберта начались с допинг-теста перед Олимпиадой в Рио.
Сергей Седов, тренер Альберта, после смерти Альберта дал интервью СМИ. Он сказал, что результаты четырех допинг-контролей моего сына были чистые, пятый оказался "грязным". Там он рассказывает, как приезжает допинговая компания, дает баночки, заполняются документы. Потом мы узнаем, что Альберт проходил 29 допинг-контролей, все они были чистые. По этому факту я написала заявление, хотя и до этого все документы предоставляла полиции", - отметила мама тяжелоатлета.
Между тем в документе от Национального антидопингового центра говорится, что с 2013 по 2018 год Альберт Линдер сдал 29 проб - и все они были чистыми.
Напомним, о смерти казахстанского тяжелоатлета, которому было всего 24 года, стало известно 17 сентября. В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства".
После смерти Линдера казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выбросили свои медали.
После публичного заявления о проблемах в тяжелой атлетике спортсменам стали поступать угрозы.
Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. Было принято решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.
Также от должности главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике был отстранен Бахыт Ахметов.