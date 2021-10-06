Спортсмены, заявившие о проблемах в тяжелой атлетике, жалуются на угрозы

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Айгерим Аулбек сообщила о том, что в адрес спортсменов, которые после смерти Альберта Линдера заявили о проблемах в сфере тяжелой атлетики Казахстана, поступают угрозы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Снова угрозы, снова нападки, снова "грязная игра" - вот что затеяли наши главные тренеры национальной сборной и некоторые представители руководства... На наши просьбы убрать с постов тренеров, не соответствующих занимаемым должностям (в том числе с уголовным прошлым)", - написала Айгерим Аулбек в Instagram.
Она заявила о том, что спортсмены "нашли в себе силы рассказать о своих проблемах", но "вместо понимания и помощи столкнулись с напором противостояния, с угрозами в наш адрес и наших тренеров".
Ахметов Б.Б. (главный тренер Федерации тяжелой атлетики РК. - Прим. агентства) угрожает, что сейчас направит допинг-контроль в города тех тренеров, кто выступил с нами против... В итоге у кого будут положительные пробы - спортсменов и личных тренеров, уволят и (они) получат пожизненную дисквалификацию (как показывает практика, и мы уже об этом говорили...), что при их желании пробы в любом случае, как по взмаху волшебной палочки, оказываются положительные у всех "неугодных"..." - заявила Аулбек.
Она также отметила, что спортсмены не исключают "подставы" с допингом, психологическое давление, публичные унижения и даже завершение карьеры для некоторых из них.
Или мы, действующие спортсмены, как и многие другие до нас, пропадём со спортивных "радаров" по "разным причинам". P.S. теперь вы понимаете, почему мы все молчали всё это время", - заключила девушка.
Напомним, казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер - чемпион мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмена Универсиады, многократный чемпион Казахстана - покончил жизнь самоубийством. Ему было 25 лет. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 (Доведение до самоубийства) УК РК.
После его смерти казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выкинули свои медали в мусорку.
Федерация тяжелой атлетики РК после заявлений спортсменов инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств.