Спортсмены, заявившие о проблемах в тяжелой атлетике, жалуются на угрозы

Фото: НОК РК

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Правительство РК планирует увеличить ежемесячные выплаты победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их тренерам с 24 до 100 МРП. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выплаты хотят увеличить с целью повысить статус спортсмена, тренера, а также стимулировать их для достижения высоких спортивных результатов. При этом учтен мировой опыт. К примеру, в России социальная поддержка спортсменов и тренеров установлена в размере 60 тыс. рублей ежемесячно (около 352 тыс. тенге).

Как сообщается в пояснительной записке министра культуры и спорта, реализация проекта постановления потребует дополнительного выделения из республиканского бюджета 280 млн 805 тыс. тенге.

В настоящее время выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам выплачивается Комитетом по делам спорта и физической культуры. В 2020 году выплаты составляли 101 млн 898 тыс. тенге, в 2021 году - 101 млн 898 тыс. тенге, в 2022 году предполагается выплата 101 млн 898 тыс. тенге.