В Балхаше появилась универсальная спортплощадка

Балхаш. 4 сентября. Kazakhstan Today - Универсальную спортивную площадку открыли на территории физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Балхаше.

Тренироваться на открытом воздухе будут борцы, футболисты, волейболисты и баскетболисты.

Спортивное поле строили местные подрядчики: постелили газон, установили футбольные ворота и баскетбольные кольца. По расписанию на занятия выносятся и мобильные стойки для волейбольной сетки.

Аким Балхаша Ораз Таурбеков в честь открытия современной спортплощадки дал старт дружескому матчу среди юных футболистов.

В спорте нельзя без успехов, поэтому желаю вам спортивных достижений!" - сказал глава города.

На улице всегда приятнее играть, чем в зале. Сейчас у нас появилась такая возможность, мы будем здесь тренироваться", - сказал футболист Даниил Бойко.

Рядом с кортом появилась и площадка со снарядами для воркаута. Здесь спортсмены могут выполнять базовые упражнения, оттачивая своё мастерство.

Здесь будут заниматься также и боксёры, и кикбоксёры. Есть возможность тренироваться и платно. Студентам четыре посещения обходятся в 250 тенге, взрослым - в 1000 тенге за четыре тренировки", - сказал директор детско-юношеского спортивного клуба при ФОКе Ерден Абугалиев.

Сейчас в ФОК занимаются больше 600 детей.

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