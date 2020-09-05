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В Балхаше появилась универсальная спортплощадка

04.09.2020, 17:12 4969
В Балхаше появилась универсальная спортплощадка
Балхаш. 4 сентября. Kazakhstan Today - Универсальную спортивную площадку открыли на территории физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Балхаше. 
 
Тренироваться на открытом воздухе будут борцы, футболисты, волейболисты и баскетболисты.
 
Спортивное поле строили местные подрядчики: постелили газон, установили футбольные ворота и баскетбольные кольца. По расписанию на занятия выносятся и мобильные стойки для волейбольной сетки.
 
Аким Балхаша Ораз Таурбеков в честь открытия современной спортплощадки дал старт дружескому матчу среди юных футболистов.
 

В спорте нельзя без успехов, поэтому желаю вам спортивных достижений!" - сказал глава города. 

 

На улице всегда приятнее играть, чем в зале. Сейчас у нас появилась такая возможность, мы будем здесь тренироваться", - сказал футболист Даниил Бойко.

 
Рядом с кортом появилась и площадка со снарядами для воркаута. Здесь спортсмены могут выполнять базовые упражнения, оттачивая своё мастерство.
 

Здесь будут заниматься также и боксёры, и кикбоксёры. Есть возможность тренироваться и платно. Студентам четыре посещения обходятся в 250 тенге, взрослым - в 1000 тенге за четыре тренировки", - сказал директор детско-юношеского спортивного клуба при ФОКе Ерден Абугалиев.

 
Сейчас в ФОК занимаются больше 600 детей.
 

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