В WADA не уверены, что санкции в отношении России вступят в силу до Олимпиады в Токио

Лозанна. 9 декабря. Kazakhstan Today - Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) не уверены, что санкции в отношении российского спорта успеют вступить в силу до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор, передает Kazakhstan Today.

Я не могу быть уверен, что решение будет принято до Олимпийских игр в Токио, так что если решение будет принято после Олимпиады в Токио, то оно будет распространено на Игры в Париже 2024 года", - сказал Тейлор.

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

Также Джонатан Тейлор заявил, что WADA приняло решение не применять опцию полного отстранения России.

Это предусмотрено кодексом, так что был выбор между полным баном и частичным. Но мы придерживались того, чтобы новое поколение спортсменов, которое никак не связано с событиями 2012-2015 годов, получило шансы выступать", - сказал он.

Кроме того, по информации ТАСС, чистые российские спортсмены смогут принимать участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В докладе комитета приведены факты об удалении данных 145 спортсменов из московской лаборатории.

Мы готовы применить санкции к тем, кто причастен к этим манипуляциям, и дать возможность выступать чистым спортсменам", - заявил глава WADA Крейг Риди.

В свою очередь, глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер добавил, что на данный момент треть из этих 145 спортсменов все еще участвуют в соревнованиях.

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