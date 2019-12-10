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WADA на 4 года лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

09.12.2019, 16:50 6319
WADA на 4 года лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Лозанна. 9 декабря. Kazakhstan Today - Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA, передает Kazakhstan Today.
 

Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - пишет ТАСС.

 
Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. 
 
Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
 

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