Токаев о ТЭЦ-2 в Алматы: Мы улучшим экологию и обеспечим людям чистый воздух

АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего рабочего визита в Алматы осмотрел недавно открытый парк "Сосновый бор", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президенту был представлен отчет о дальнейших планах работы по благоустройству и озеленению города. Главе государства рассказали, что в рамках программы "Жасыл Алматы" за 3 года в городе будет высажен 1 миллион саженцев. Только в этом году будет посажено 350 тысяч деревьев. В перспективе планируется расширить территорию парка до 63 гектаров, сообщает пресс-служба Акорды.

Во время посещения Касым-Жомарту Токаеву показали домики, построенные на территории Иле-Алатауского природного парка и Алматинского заповедника для безопасности и комфортного отдыха туристов и альпинистов. Они оснащены отопительными печами и аварийно-спасательным оборудованием.

Глава государства выразил уверенность в том, что работа по обеспечению комфортного отдыха, безопасности жителей и гостей города будет продолжена. Он также отметил важность бережного отношения к окружающей среде.

Я выдвинул инициативу посадить 2 миллиарда деревьев по всему Казахстану, потому что мы действительно нуждаемся в озеленении. Алматы когда-то был зеленым городом. К сожалению, в последние годы он лишился этой славы. Поэтому нам нужно наверстать упущенное. Посадка деревьев - это признак высокой культуры", - сказал президент.