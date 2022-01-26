Ряд топ-менеджеров "Самрук-Казына" освобожден от занимаемых должностей

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Согласно поданным заявлениям, освобождены от занимаемых должностей:
- Кравченко Андрей Николаевич, управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член правления АО "Самрук-Казына";
- Манкеев Мухтар Наурызбаевич, управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО "Самрук-Казына";
- Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич, управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО "Самрук-Казына";
- Тажигалиев Мухтар Утепкалиевич, со-управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Казына";
- Есполов Бектенбай Тлектесович, со-управляющий директор по связям с общественностью и правительством АО "Самрук-Казына";
- Тусупбеков Жанат Рашидович, председатель правления ТОО "Объединенная химическая компания";
- Кожаков Куат Аскарбекович, генеральный директор КФ "Samruk-Kazyna Trust".
Портфельным компаниям рекомендовано в соответствии с действующим законодательством принять меры по сокращению численности сотрудников корпоративного центра в 2 раза. Портфельным компаниям рекомендовано освободить от занимаемых должностей в соответствии с действующим законодательством всех руководителей, отвечающих за вопросы закупок, а также работников, деятельность которых может быть связана с репутационными рисками для группы фонда", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, поручено увеличить зарплаты производственного персонала до среднеотраслевых показателей, отметили в пресс-службе.
Между тем, портфельные компании проинформировали фонд о планируемом увольнении целого ряда работников: по группе компаний АО "НК "КазМунайГаз" - 78 человек, АО "НАК" Казатомпром" - 46 человек, АО "НК "Казахстан темір жолы" - 32 человека.
Напомним, численность административно-управленческого персонала корпоративного центра АО "Самрук-Казына" планировалось сократить вдвое.
Как сообщалось ранее, решением правления АО "Самрук-Казына" с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО "Самрук-Казына Инвест" Султанова А.К., председателя правления АО Samruk-Kazyna Construction Сандыкбаева Б. А., генерального директора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Акылова А.Ж., генерального директора ТОО "Самрук-Казына Бизнес Сервис" Елшибекова С.К.