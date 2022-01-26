Ряд топ-менеджеров "Самрук-Казына" освобожден от занимаемых должностей

Фото: ©Мадина Аимбетова

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В ходе брифинга в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов отметил, что прокуроры устанавливают обстоятельства смерти всех погибших во время массовых беспорядков и террористических атак, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ведется работа по установлению обстоятельств гибели гражданского населения. По каждому случаю идет полное выяснение причин смерти. В этой связи прокуроры уже по трем фактам переквалифицировали уголовные дела на "Убийство". В то же время отмечу, что приведенные данные не окончательные. Работа предстоит кропотливая", - сообщил Елдос Килымжанов.

На 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержано 898 подозреваемых. Из них 802 с санкции суда взяты под стражу. По 50 определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12 - подписка о невыезде, по 13 вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении.





По словам Елдоса Килымжанова, всего на сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия, нарушении прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов. По 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий. На сегодня в производстве находится 21 дело, из которых 20 расследуется сотрудниками антикоррупционной службы и одно - специальными прокурорами, по 43 жалобам проводится проверка, 22 не нашли своего подтверждения.

Сегодня во всех регионах работают мобильные группы по оперативному реагированию на действия сотрудников правоохранительных органов. Судами рассмотрено 9257 административных дел, связанных с январскими событиями. Почти половина из них рассмотрены без применения каких-либо взысканий. 4584 лицам судом вынесено предупреждение. В настоящее время по ходатайствам прокуроров из-под ареста освобождено 1149 лиц. По 577 штрафы заменены на предупреждения. 393 административных дела вовсе прекращены за отсутствием состава.





Министерство внутренних дел Казахстана озвучило новые данные по нанесенному в ходе январских беспорядков ущербу, уголовным делам и изъятому оружию.