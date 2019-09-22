В Алматы и Нур-Султане за попытки проведения несанкционированных митингов задержали 57 человек

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - 57 человек задержали в Нур-Султане и Алматы за попытки проведения несанкционированных митингов, передает Kazakhstan Today.

21 сентября в городах Нур-Султане и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан и безопасности дорожного движения", - сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК.

В ведомстве добавили, что "в этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка".

На данный момент задержано за правонарушения 57 человек, рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

Напомним, накануне первый заместитель генерального прокурора РК Берик Асылов обратился к казахстанцам, предупредив их об ответственности за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана".

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