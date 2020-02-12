Премьер-министр представил нового акима Жамбылской области

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин представил нового акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева на внеочередной сессии маслихата Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

На совещании с активом Жамбылской области Аскар Мамин отметил вклад Аскара Мырзахметова в развитие региона и поблагодарил за проделанную работу на посту главы региона", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Представляя нового акима, премьер-министр отметил большой опыт его работы на руководящих должностях регионального и республиканского уровней.

Первый Президент - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию Жамбылской области. В настоящее время перед руководством региона стоят масштабные задачи. В первую очередь, необходимо уделить особое внимание идеологической работе и укреплению межнационального согласия, улучшению социально-экономического положения и качества жизни населения", - сказал Мамин.

Глава правительства подчеркнул важность решения задач по обеспечению устойчивого развития экономики, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, повышению качества жизни и увеличению доходов населения.

Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Бердибеку Машбековичу совместно с активом области и депутатами маслихата обеспечить качественное решение поставленных главой государства задач", - подчеркнул Мамин.

Бердибек Сапарбаев родился в 1953 году в Кызылординской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году рабочим совхоза "Задаринский". В 1977 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "экономист". После окончания института работал экономистом Республиканского управления гострудсберкасс.

В разное время Бердибек Сапарбаев работал на должностях руководителя аппарата президента, аппарата кабинета министров, в Министерстве финансов Казахской ССР, Агентстве и Комитете таможенного контроля РК, Министерстве финансов РК. Был акимом Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской областей, вице-министром экономики и бюджетного планирования, министром труда и социальной защиты населения. С августа 2019 года занимал должность заместителя премьер-министра РК.

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