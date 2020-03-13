Проведение Министерской конференции ВТО в Нур-Султане может быть перенесено из-за распространения коронавируса

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Проведение Министерской конференции ВТО в Нур-Султане, запланированной на июнь текущего года, может быть перенесено из-за распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.
В 8-11 июня текущего года в Нур-Султане планируется проведение 12-й Министерской конференции ВТО. Решение о проведении такого масштабного международного мероприятия было единогласно принято членами ВТО в ходе заседания генерального совета в 2018 году, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Решение вопроса об изменении времени или места проведения данного мероприятия может приниматься только генеральным советом ВТО. В связи с определенными опасениями, вызванными текущей ситуацией с коронавирусом, а также заявлением ВОЗ, мы дали поручение постоянному представительству Республики Казахстан в Женеве провести соответствующие консультации с секретариатом и членами Всемирной торговой организации по проведению 12-й Министерской конференции ВТО. По результатам консультаций будет приниматься решение о возможном созыве внеочередного заседания генерального совета ВТО для решения вопроса о дате Конференции", - прокомментировал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.
Он отметил, что большинство стран мира уже предпринимает определенные шаги по недопущению распространения коронавируса и защите здоровья населения. В частности, сегодня стало известно о закрытии авиасообщения между США и Европой.
Кроме того, накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением, в котором он объявил пандемию коронавируса. На фоне текущей ситуации правительства большинства стран мира принимают решения об отмене крупных международных мероприятий. Например, отменено проведение Петербургского экономического форума, Женевского автосалона, рассматривается вопрос переноса летних Олимпийских игр в Токио.
Правительством Казахстана также принято решение об отмене крупных международных мероприятий, таких как Астанинский экономический форум, заседания двусторонних Межправительственных комиссии с Кореей, Иорданией, Индией и рядом других стран", - проинформировали в министерстве.
Ранее первый вице-премьер - министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что Казахстан отменил министерскую конференцию ВТО.
Также в Казахстане в связи с угрозой коронавируса отменяются публичные мероприятия.
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