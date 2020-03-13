Проведение Министерской конференции ВТО в Нур-Султане может быть перенесено из-за распространения коронавируса

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Проведение Министерской конференции ВТО в Нур-Султане, запланированной на июнь текущего года, может быть перенесено из-за распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.

В 8-11 июня текущего года в Нур-Султане планируется проведение 12-й Министерской конференции ВТО. Решение о проведении такого масштабного международного мероприятия было единогласно принято членами ВТО в ходе заседания генерального совета в 2018 году, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

Решение вопроса об изменении времени или места проведения данного мероприятия может приниматься только генеральным советом ВТО. В связи с определенными опасениями, вызванными текущей ситуацией с коронавирусом, а также заявлением ВОЗ, мы дали поручение постоянному представительству Республики Казахстан в Женеве провести соответствующие консультации с секретариатом и членами Всемирной торговой организации по проведению 12-й Министерской конференции ВТО. По результатам консультаций будет приниматься решение о возможном созыве внеочередного заседания генерального совета ВТО для решения вопроса о дате Конференции", - прокомментировал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

Он отметил, что большинство стран мира уже предпринимает определенные шаги по недопущению распространения коронавируса и защите здоровья населения. В частности, сегодня стало известно о закрытии авиасообщения между США и Европой.

Кроме того, накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с заявлением, в котором он объявил пандемию коронавируса . На фоне текущей ситуации правительства большинства стран мира принимают решения об отмене крупных международных мероприятий. Например, отменено проведение Петербургского экономического форума, Женевского автосалона, рассматривается вопрос переноса летних Олимпийских игр в Токио.

Правительством Казахстана также принято решение об отмене крупных международных мероприятий, таких как Астанинский экономический форум, заседания двусторонних Межправительственных комиссии с Кореей, Иорданией, Индией и рядом других стран", - проинформировали в министерстве.

Также в Казахстане в связи с угрозой коронавируса отменяются публичные мероприятия

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