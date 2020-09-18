Премьер-министр РК провел переговоры с президентом Туркменистана

Ашхабад. 17 сентября. Kazakhstan Today -17 сентября в Ашхабаде премьер-министр РК Аскар Мамин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, стороны отметили высокую динамику развития и наличие большого потенциала для дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в экономической сфере.

Несмотря на карантинные меры и текущую ситуацию в мире, уровень торговли Казахстана с Туркменистаном сохранил устойчивый рост - товарооборот за январь - июль 2020 года увеличился на 10% - до порядка 100 млн долларов. Объем перевозок железнодорожных грузов транзитом через территорию Казахстана в Туркменистан за январь - август увеличился на 55%.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транзитно-транспортной и сельскохозяйственной сферах. Особое внимание уделено перспективам развития приграничного сотрудничества между Мангистауской областью Казахстана и Балканским велаятом Туркменистана, в том числе путем создания Специальной зоны приграничной торговли на границе двух стран.

15 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром РК Аскаром Маминым и заслушал отчет об итогах социально-экономического развития страны за январь - август текущего года.

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