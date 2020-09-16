Токаев обсудил с Маминым социально-экономическое развитие РК

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился в премьер-министром РК Аскаром Маминым и заслушал отчет об итогах социально-экономического развития страны за январь-август текущего года, передает Kazakhstan Today.

За восемь месяцев в обрабатывающей промышленности обеспечен рост на 3,3%, из них в машиностроении - на 16,3%, в том числе автомобилестроении - на 51,8%, а также фармацевтике - на 34,1%, легкой промышленности - на 11%, химической промышленности - на 3,1% и производстве готовых металлических изделий - на18,8%, сообщили в пресс-службе Акорды.

Как доложил премьер-министр, в 2020 году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 206 проектов на общую сумму 996 млрд тенге. Это позволит увеличить объем производства на 1,3 трлн тенге, экспорта - на 325 млрд тенге, создать порядка 19 тыс. новых рабочих мест.

Объемы строительства увеличились на 6,5%, ввод жилья - на 6,4% или порядка 8,1 млн квадратных метров. С начала года построена 71 тыс. единиц жилищ, что на 8,6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост на 4,9%, объем производства продуктов питания вырос на 3,6%.

Кроме того, Аскар Мамин отметил, что принятые меры позволили стабилизировать рост цен на социально значимые товары на уровне 4,4%, что в два раза ниже прошлогодних показателей (8,7%).

С начала года мерами содействия занятости в рамках государственных программ охвачено 847 тыс. человек, что на 82,1% превышает показатели прошлого года.

По итогам встречи глава государства указал на важность реализации мер по обеспечению занятости населения, поддержке субъектов предпринимательства, внедрению новых технологий в производственные процессы, стабилизации эпидемиологической ситуации и поэтапному смягчению карантинных требований.

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