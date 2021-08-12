В Дохе состоится заседание казахстанско-катарского делового совета

Фото: МИД РК

ДОХА. 11 АВГУСТА - Посол Казахстана Арман Исагалиев встретился с первым заместителем торгово-промышленной палаты Катара Мухаммедом бин Тауаром Аль-Кауари, который является cопредседателем казахстанско-катарского делового совета, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи были обсуждены пути дальнейшего расширения торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами. При этом стороны подчеркнули важность задействования потенциала созданного в 2017 году делового совета, который призван стать локомотивом масштабного взаимодействия бизнес-кругов Казахстана и Катара, сообщает пресс-служба МИД РК.

В этой связи достигнута договоренность о проведении 22-23 августа в Дохе заседания делового совета для обсуждения перспективных направлений двустороннего сотрудничества.

Торгово-промышленная палата Катара, учрежденная в 1963 году, является одной из старейших торговых палат в странах Залива. Она насчитывает более 75 тысяч членов. Эта структура нацелена на развитие бизнеса на национальном, региональном и международном уровнях, а также защиту коммерческих, промышленных и иных интересов своих членов, представляющих частный сектор.

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